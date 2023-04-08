08 апреля 2023

Экс-советник главы Пентагона предрек исчезновение Украины к концу 2023 года

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Украине предсказали исчезновение до конца года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за масштабных проблем и экономической ситуации внутри страны Украина исчезнет к концу года. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

«Я не уверен, что Украина продержится до конца 2023 года и будет существовать, как национальное государство. Обстановка внутри страны ужасающая, и не менее ужасающие потери (в рамках СВО — прим. URA.RU)», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру, которое выложено на youtube-канале журналиста.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал предположение, что украинская армия будет разгромлена ближайшей осенью. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, страна не нужна ни Европе, ни США. Именно поэтому ее не будет.

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Из-за масштабных проблем и экономической ситуации внутри страны Украина исчезнет к концу года. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. «Я не уверен, что Украина продержится до конца 2023 года и будет существовать, как национальное государство. Обстановка внутри страны ужасающая, и не менее ужасающие потери (в рамках СВО — прим. URA.RU)», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру, которое выложено на youtube-канале журналиста. Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал предположение, что украинская армия будет разгромлена ближайшей осенью. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, страна не нужна ни Европе, ни США. Именно поэтому ее не будет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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