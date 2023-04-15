ЕСПЧ присудил 4 тысячи евро свердловчанину из-за сорванной акции в память о президенте США

16 апреля 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Европейский суд назначил Петру Кикилыку моральную компенсацию за незаконное преследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 74-летнему Петру Кикилыку из Дегтярска (Свердловская область) четыре тысячи евро за незаконное задержание по административному делу об организации акции в память об экс-президенте США Ричарде Никсоне, сообщается на сайте ЕСПЧ. Решение принято 13 апреля. «ЕСПЧ признал нарушенными права Петра Кикилыка. Суд постановил назначить ему компенсацию в размере четырех тысяч евро за незаконное преследование», — говорится в решении суда на официальном сайте. Петр Кикилык в июле 2019 года в составе инициативной группы собирался установить мемориальную доску на здании Дегтярского рудоуправления. Это приурочили к тому, что в 1959 году вице-президент и будущий президент США Ричард Никсон побывал там. Однако установка была сорвана полицией. В ведомстве заявили, что мероприятие является несогласованным, Кикилыка задержали. Ему грозил арест до десяти суток, но суд в Ревде ограничился наказанием в виде штрафа в размере 20-ти тысяч рублей. Сами активисты утверждали, что получили согласие на установку от Министерства иностранных дел РФ. Они хотели увековечить факт пребывания Никсона в Дегтярске в рамках нормализации отношений между РФ и США, сообщает газета «Вечерние ведомости». Ричард Никсон приезжал в Дегтярск в 1959 году во время визита в СССР будучи вице-президентом США. По некоторым данным, в 20-х годах прошлого века будущий американский лидер жил в Дегтярске вместе с родителями — они работали там, представляя британскую компанию «Лена Голдфилдс». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 74-летнему Петру Кикилыку из Дегтярска (Свердловская область) четыре тысячи евро за незаконное задержание по административному делу об организации акции в память об экс-президенте США Ричарде Никсоне, сообщается на сайте ЕСПЧ. Решение принято 13 апреля. «ЕСПЧ признал нарушенными права Петра Кикилыка. Суд постановил назначить ему компенсацию в размере четырех тысяч евро за незаконное преследование», — говорится в решении суда на официальном сайте. Петр Кикилык в июле 2019 года в составе инициативной группы собирался установить мемориальную доску на здании Дегтярского рудоуправления. Это приурочили к тому, что в 1959 году вице-президент и будущий президент США Ричард Никсон побывал там. Однако установка была сорвана полицией. В ведомстве заявили, что мероприятие является несогласованным, Кикилыка задержали. Ему грозил арест до десяти суток, но суд в Ревде ограничился наказанием в виде штрафа в размере 20-ти тысяч рублей. Сами активисты утверждали, что получили согласие на установку от Министерства иностранных дел РФ. Они хотели увековечить факт пребывания Никсона в Дегтярске в рамках нормализации отношений между РФ и США, сообщает газета «Вечерние ведомости». Ричард Никсон приезжал в Дегтярск в 1959 году во время визита в СССР будучи вице-президентом США. По некоторым данным, в 20-х годах прошлого века будущий американский лидер жил в Дегтярске вместе с родителями — они работали там, представляя британскую компанию «Лена Голдфилдс».