Путин похвалил отношения военных ведомств РФ и Китая

Россия и Китай обмениваются информацией по линии военных ведомств, отметил Путин
Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы развития отношений с Китаем. Свою оценку он дал во время встречи с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу.
«Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств, проводят совместные учения», — заявил Путин. Его слова приводит РИА Новости.
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