Путин похвалил отношения военных ведомств РФ и Китая

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Россия и Китай обмениваются информацией по линии военных ведомств, отметил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы развития отношений с Китаем. Свою оценку он дал во время встречи с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу.

«Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств, проводят совместные учения», — заявил Путин. Его слова приводит РИА Новости.

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Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы развития отношений с Китаем. Свою оценку он дал во время встречи с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. «Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств, проводят совместные учения», — заявил Путин. Его слова приводит РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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