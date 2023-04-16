16 апреля 2023
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В Перми проведут спортивный фестиваль в честь 300-летия города

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу Трактор Спортивный праздник Челябинск, зрители
В Перми пройдет спортивный фестиваль в Ленинском районе города Фото:

В Ленинском районе Перми проведут спортивный фестиваль в честь 300-летия города. На организацию мероприятия направлено 174 тысячи рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

«В спортивном фестивале примут участие не менее 100 человек. Победители получат медали и кубки. Срок проведения будет уточнен летом 2023 года», — указано в документации тендера на портале госзакупок.

В спортивном празднике смогут поучаствовать не менее пяти команд по десять человек в каждой. Команды формируются от предприятий и учреждений Ленинского района Перми. Участников ждут семь видов состязаний.

Ранее URA.RU писало, что фестиваль спорта инвалидов в Перми посвятили 300-летнему юбилею города. Спортивное мероприятие было организовано при финансовой поддержке «Уралкалия».

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В Ленинском районе Перми проведут спортивный фестиваль в честь 300-летия города. На организацию мероприятия направлено 174 тысячи рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. «В спортивном фестивале примут участие не менее 100 человек. Победители получат медали и кубки. Срок проведения будет уточнен летом 2023 года», — указано в документации тендера на портале госзакупок. В спортивном празднике смогут поучаствовать не менее пяти команд по десять человек в каждой. Команды формируются от предприятий и учреждений Ленинского района Перми. Участников ждут семь видов состязаний. Ранее URA.RU писало, что фестиваль спорта инвалидов в Перми посвятили 300-летнему юбилею города. Спортивное мероприятие было организовано при финансовой поддержке «Уралкалия».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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