В Совфеде предложили признать бойцов СВО социально уязвимой категорией 17 апреля 2023 в 06:19 Размер текста - 17 + В Совфеде предложили дать бойцам новый статус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники и ветераны спецоперации должны получить статус социально уязвимой категории граждан. Это позволит им работать в сфере социального предпринимательства, считают в Совете Федерации. «Законопроект предлагает включить в категории социально уязвимых граждан лиц, проходивших военную службу в зоне спецоперации. Он будет способствовать общему увеличению занятости, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджет», — пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по экономической политике Андрея Кутепова, который является автором документа. По действующему законодательству субъекты малого и среднего бизнеса признаются социальными, если берут на работу инвалидов, одиноких или многодетных родителей, пенсионеров, бывших заключенных, выпускников детских домов и так далее. Этот перечень предлагается дополнить участниками и ветеранами спецоперации. Военные и мобилизованные, участвующие в спецоперации, могут получить статус ветерана боевых действий. Им положен ряд льгот, в том числе бесплатные лекарства по рецепту, путевки в санаторий по медпоказаниям, скидка на содержание жилья и взносов на капитальный ремонт в размере 50%. Участники и ветераны спецоперации должны получить статус социально уязвимой категории граждан. Это позволит им работать в сфере социального предпринимательства, считают в Совете Федерации. «Законопроект предлагает включить в категории социально уязвимых граждан лиц, проходивших военную службу в зоне спецоперации. Он будет способствовать общему увеличению занятости, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджет», — пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по экономической политике Андрея Кутепова, который является автором документа. По действующему законодательству субъекты малого и среднего бизнеса признаются социальными, если берут на работу инвалидов, одиноких или многодетных родителей, пенсионеров, бывших заключенных, выпускников детских домов и так далее. Этот перечень предлагается дополнить участниками и ветеранами спецоперации. Военные и мобилизованные, участвующие в спецоперации, могут получить статус ветерана боевых действий. Им положен ряд льгот, в том числе бесплатные лекарства по рецепту, путевки в санаторий по медпоказаниям, скидка на содержание жилья и взносов на капитальный ремонт в размере 50%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям