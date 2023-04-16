16 апреля 2023

В Совфеде предложили признать бойцов СВО социально уязвимой категорией

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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
В Совфеде предложили дать бойцам новый статус Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники и ветераны спецоперации должны получить статус социально уязвимой категории граждан. Это позволит им работать в сфере социального предпринимательства, считают в Совете Федерации.

«Законопроект предлагает включить в категории социально уязвимых граждан лиц, проходивших военную службу в зоне спецоперации. Он будет способствовать общему увеличению занятости, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджет», — пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по экономической политике Андрея Кутепова, который является автором документа.

По действующему законодательству субъекты малого и среднего бизнеса признаются социальными, если берут на работу инвалидов, одиноких или многодетных родителей, пенсионеров, бывших заключенных, выпускников детских домов и так далее. Этот перечень предлагается дополнить участниками и ветеранами спецоперации.

Военные и мобилизованные, участвующие в спецоперации, могут получить статус ветерана боевых действий. Им положен ряд льгот, в том числе бесплатные лекарства по рецепту, путевки в санаторий по медпоказаниям, скидка на содержание жилья и взносов на капитальный ремонт в размере 50%.

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Участники и ветераны спецоперации должны получить статус социально уязвимой категории граждан. Это позволит им работать в сфере социального предпринимательства, считают в Совете Федерации. «Законопроект предлагает включить в категории социально уязвимых граждан лиц, проходивших военную службу в зоне спецоперации. Он будет способствовать общему увеличению занятости, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджет», — пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по экономической политике Андрея Кутепова, который является автором документа. По действующему законодательству субъекты малого и среднего бизнеса признаются социальными, если берут на работу инвалидов, одиноких или многодетных родителей, пенсионеров, бывших заключенных, выпускников детских домов и так далее. Этот перечень предлагается дополнить участниками и ветеранами спецоперации. Военные и мобилизованные, участвующие в спецоперации, могут получить статус ветерана боевых действий. Им положен ряд льгот, в том числе бесплатные лекарства по рецепту, путевки в санаторий по медпоказаниям, скидка на содержание жилья и взносов на капитальный ремонт в размере 50%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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