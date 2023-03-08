Ветеранам боевых действий положены ежемесячные выплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Удостоверение ветерана боевых действий могут получить военные, участвующие в спецоперации, а также мобилизованные. Также им полагаются различные льготы и выплаты. URA.RU приводит главную информацию о том, какие льготы полагаются ветеранам боевых действий.

Кому положен статус ветерана

Военные и мобилизованные, участвующие в спецоперации, могут получить статус ветерана боевых действий. Его могут получить и военные, откомандированные досрочно по уважительной причине. Также стало известно, что рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект о предоставлении удостоверения статуса ветерана ополченцам Донбасса, участвующим в боевых действиях с 2014 года.

Кроме того, статус ветерана положен военнослужащим и военнообязанным, участвующим в боевых действиях, а также сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Удостоверения положены военнослужащим автомобильных батальонов для доставки грузов в Афганистане во время ведения там боевых действий и летчикам.

Также статус ветерана могут получить граждане, работавшие в Афганистане с декабря 1979 по 1989 год, военные, которые служили в Сирийской Арабской Республике с 30 сентября 2015 года. Прокуроры и следователи, которые проходили службу в Чечне с 1994 по 1996 год тоже могут получить удостоверение ветерана. Статус может быть присвоен и гражданам иностранных государств и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на российской территории.

Выплаты и льготы ветеранам боевых действий

Ветеранам боевых действий положена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая составляет 3481,85 рубля. Однако если ветеран получил инвалидность в ходе военного конфликта, выплата составит 6328,41 рубля.

Также получившие статус ветерана имеют право на набор социальных услуг (НСУ). В него входят бесплатные лекарства по рецепту, путевка в санаторий по медпоказаниям и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. При этом есть возможность отказаться от НСУ и увеличить размер ежемесячной выплаты.

Кроме того, ветеранам положены льготы: участники боевых действий освобождаются от уплаты налога на имущество. Для землевладельцев налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 м² площади участка.

ЕДВ не облагается налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Из остальных доходов ветерана работодатель при расчете НДФЛ должен каждый месяц вычитать 500 рублей.

Также имеющие удостоверение участника боевых действий могут претендовать на единовременную выплату на строительство или покупку жилья. Ветеранам положена скидка на содержание жилья и взносов на капитальный ремонт в размере 50%. Вдобавок им предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 календарных дней в год.

Имеющие статус ветерана могут бесплатно получить протезы и протезно-ортопедические изделия, например костыли, трости и так далее.

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Удостоверение ветерана боевых действий

Получить удостоверение ветерана боевых действий можно, обратившись в специальную комиссию Минобороны РФ — войсковую часть 45807, либо в комиссии военных округов или флотов. Военнослужащий должен написать рапорт, а гражданское лицо — заявление, которое направят через военкомат по месту жительства либо через непосредственного командира.

Для получения удостоверения нужны оригинал и копия паспорта, две фотографии 3×4 см с правым углом, на матовой бумаге. Военнослужащие должны предоставить выписки из приказов об участии в боевых действиях, военные билеты, командировочные удостоверения и летные книжки.

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