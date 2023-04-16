В Перми резко вырос спрос на строительство частных домов

17 апреля 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Чаще всего пермяки искали строительство коттеджей и домов «под ключ» Фото: Илья Московец © URA.RU Спрос на строительство частных домов в Перми вырос почти в два раза за прошедший год. В марте—апреле 2023 года пермяки искали услуги по строительству на 88% чаще, чем в марте—апреле 2022 года. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики «Авито». «Только за последний месяц в Перми спрос на строительство частных домов вырос на 88% год к году,» — говорится в исследовании. Предложение увеличилось только на 48%. Самым частым запросом среди пермяков стало строительство коттеджей и домов «под ключ» (+91%). Среди наиболее востребованных конкретных услуг у пермяков за последний месяц были: кладочные работы (+121%), кровельные (+178%), фундаментные (+148%) и изыскательные работы (+175%). На отделку домов спрос вырос на 158%, на услуги по проектированию — на 114%.

Спрос на строительство частных домов в Перми вырос почти в два раза за прошедший год. В марте—апреле 2023 года пермяки искали услуги по строительству на 88% чаще, чем в марте—апреле 2022 года. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики «Авито». «Только за последний месяц в Перми спрос на строительство частных домов вырос на 88% год к году,» — говорится в исследовании. Предложение увеличилось только на 48%. Самым частым запросом среди пермяков стало строительство коттеджей и домов «под ключ» (+91%). Среди наиболее востребованных конкретных услуг у пермяков за последний месяц были: кладочные работы (+121%), кровельные (+178%), фундаментные (+148%) и изыскательные работы (+175%). На отделку домов спрос вырос на 158%, на услуги по проектированию — на 114%.