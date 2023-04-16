16 апреля 2023

Курганский город берет кредит, чтобы справиться с дефицитом бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Шадринск Курганской области столкнулся с дефицитом бюджета Фото:

Администрация Шадринска Курганской области планирует взять кредит на 45 миллионов рублей для закрытия дефицита бюджета. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

«Предмет контракта: оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 45 миллионов рублей сроком на один год для финансирования дефицита бюджета города Шадринска и погашения долговых обязательств администрации города Шадринска», — указано в документах.

Редакция связалась с пресс-службой мэрии Шадринска, где попросили отправить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

По информации из открытых данных о бюджете города на 2023 год, доходы городского бюджета составляют 1,2 млрд рублей, а расходы 1,25 млрд рублей. Дефицит бюджета заложен в размере 42 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана берут новый кредит на 166 миллионов рублей для покрытия старых долгов. Банк выберут с помощью аукциона.

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Администрация Шадринска Курганской области планирует взять кредит на 45 миллионов рублей для закрытия дефицита бюджета. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок. «Предмет контракта: оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 45 миллионов рублей сроком на один год для финансирования дефицита бюджета города Шадринска и погашения долговых обязательств администрации города Шадринска», — указано в документах. Редакция связалась с пресс-службой мэрии Шадринска, где попросили отправить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. По информации из открытых данных о бюджете города на 2023 год, доходы городского бюджета составляют 1,2 млрд рублей, а расходы 1,25 млрд рублей. Дефицит бюджета заложен в размере 42 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана берут новый кредит на 166 миллионов рублей для покрытия старых долгов. Банк выберут с помощью аукциона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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