Курганский город берет кредит, чтобы справиться с дефицитом бюджета

Город Шадринск Курганской области столкнулся с дефицитом бюджета Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Администрация Шадринска Курганской области планирует взять кредит на 45 миллионов рублей для закрытия дефицита бюджета. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

«Предмет контракта: оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 45 миллионов рублей сроком на один год для финансирования дефицита бюджета города Шадринска и погашения долговых обязательств администрации города Шадринска», — указано в документах.

Редакция связалась с пресс-службой мэрии Шадринска, где попросили отправить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

По информации из открытых данных о бюджете города на 2023 год, доходы городского бюджета составляют 1,2 млрд рублей, а расходы 1,25 млрд рублей. Дефицит бюджета заложен в размере 42 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана берут новый кредит на 166 миллионов рублей для покрытия старых долгов. Банк выберут с помощью аукциона.