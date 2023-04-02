Власти Кургана берут новый кредит на покрытие старых долгов

Власти планируют взять первую часть кредита в начале мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана планируют открыть кредитную линию на 166 млн рублей для погашения старых долгов мэрии. Банк выберут с помощью аукциона. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Предмет контракта: услуги по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 166 млн рублей сроком на один год для погашения долговых обязательств администрации города Кургана», — указано в аукционной документации. На оплату процентов за пользование кредитом городские власти готовы потратить более 12 млн рублей из муниципальной казны.

Мэрия Кургана собирается получить первую часть кредита в размере 97 млн рублей уже в начале мая 2023 года. Вторую часть займа в размере 69 млн рублей власти хотят взять до конца августа. Заявки на аукцион от кредитных организаций принимаются до 6 апреля 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году дефицит бюджета Курганской области вырос на миллиард рублей. Таким образом, дефицит областной казны составил 4 млрд 962 млн рублей.