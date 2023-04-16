16 апреля 2023

Глава челябинского курорта Сиротин вошел в Госсовет

© Служба новостей «URA.RU»
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Обращение Губернатора Челябинской области к депутатам законодательного собрания. Челябинск, сиротин олег, габриелян карен
Олег Сиротин займется в Госсовете вопросами туризма Фото:

Председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» из Миасса (Челябинская область) Олег Сиротин вошел в комиссию Госсовета РФ по направлению «Туризм, физкультура и спорт». Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Солнечной долины», 19 апреля Сиротин обсудит с участниками вопросы развития туризма на землях лесфонда.

«Первое заседание, в котором Олег Сиротин примет участие, состоится 19 апреля. Речь пойдет о развитии условий для строительства туристской инфраструктуры на землях, принадлежащих государственному лесфонду», — отметили URA.RU в «Солнечной долине».

Кроме прочего, в повестке дня значится реализация мер поддержки туротрасли, намеченных президентом РФ Владимиром Путиным. Список появился в октябре 2022 года, когда состоялось заседание президиума Госсовета, посвященное вопросам развития туризма в стране.

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Председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» из Миасса (Челябинская область) Олег Сиротин вошел в комиссию Госсовета РФ по направлению «Туризм, физкультура и спорт». Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Солнечной долины», 19 апреля Сиротин обсудит с участниками вопросы развития туризма на землях лесфонда. «Первое заседание, в котором Олег Сиротин примет участие, состоится 19 апреля. Речь пойдет о развитии условий для строительства туристской инфраструктуры на землях, принадлежащих государственному лесфонду», — отметили URA.RU в «Солнечной долине». Кроме прочего, в повестке дня значится реализация мер поддержки туротрасли, намеченных президентом РФ Владимиром Путиным. Список появился в октябре 2022 года, когда состоялось заседание президиума Госсовета, посвященное вопросам развития туризма в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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