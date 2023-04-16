Глава челябинского курорта Сиротин вошел в Госсовет

Олег Сиротин займется в Госсовете вопросами туризма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» из Миасса (Челябинская область) Олег Сиротин вошел в комиссию Госсовета РФ по направлению «Туризм, физкультура и спорт». Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Солнечной долины», 19 апреля Сиротин обсудит с участниками вопросы развития туризма на землях лесфонда.

«Первое заседание, в котором Олег Сиротин примет участие, состоится 19 апреля. Речь пойдет о развитии условий для строительства туристской инфраструктуры на землях, принадлежащих государственному лесфонду», — отметили URA.RU в «Солнечной долине».

Кроме прочего, в повестке дня значится реализация мер поддержки туротрасли, намеченных президентом РФ Владимиром Путиным. Список появился в октябре 2022 года, когда состоялось заседание президиума Госсовета, посвященное вопросам развития туризма в стране.