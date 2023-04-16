Осужденная по делу ОПГ курганских силовиков раньше срока вышла на свободу

Курганский суд отпустил осужденную за коррупуцию бухгалтера по УДО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший бухгалтер отдела полиции «Шадринский» (Курганская область), осужденная за участие в коррупционных схемах с участием экс-замначальника УМВД Андрея Шамина, вышла из колонии по УДО. Об этом говорится в картотеке «ГАС Правосудие».

«Б. <…>, осужденная по ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере, легализация денежных средств) <…> освобождена условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания», — говорится в материалах дела. Бухгалтер принимала участие в махинациях с наличными средствами по указанию бывшего замначальника полиции области Шамина и своих непосредственных руководителей.

Женщину в декабре 2021 года признали виновной и приговорили ее к двум годам лишения свободы, а также штрафу 50 тысяч. В колонии она провела немногим более года. Юргамышский районный суд признал, а курганский облсуд подтвердил право осужденной на УДО на оставшиеся 10 месяцев.

Также бухгалтер должна была возместить ущерб в размере 53,6 млн рублей. Согласно данным приставов, «в рамках сводного исполнительного производства с должника Б. взысканы денежные средства в размере 297380,44 руб».

Ранее URA.RU сообщало, что бывший начальник шадринского отдела полиции просил об отсрочке штрафа по уголовному приговору. Курганский облсуд в апелляции бывшему силовику отказал.