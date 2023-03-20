Суд вынес новое решение по апелляции участника курганской ОПГ силовиков

Бывшему курганскому силовику отказали в отсрочке штрафа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд отказал в апелляции на отсрочку наказания в виде крупного штрафа экс-начальнику отдела полиции «Шадринский» Дмитрию Кокотееву, осужденному за коррупцию в составе организованной группы. Данные появились на сайте судебной организации.

«Постановление судьи Шадринского районного суда <…> по ходатайству А. в интересах осужденного Кокотеева Д. В. оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказано в решении.

В качестве обоснования суд указал, что «вопрос об отсрочке исполнения приговора решается по ходатайству законного представителя, близких родственников». Представитель Кокотеева приложила доверенность к заявлению. Рассмотрев обстоятельства дела, суд постановил, что данного документа заявителя для подачи соответствующего ходатайства недостаточно.

Бывшего начальника МО МВД «Шадринский» в 2022 году признали виновным в коррупции. Ущерб от незаконной деятельности Кокотеева в сговоре с подчиненными и экс-замначальника УМВД области Андреем Шаминым составил 53 млн рублей. Кокотеева приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу 1 млн рублей. Позднее суд назначил ему дополнительный штраф в размере 460 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший начальник шадринской полиции подал апелляцию на судебное решение по своему приговору. Кокотеев просил отсрочить на полгода уплату штрафа за коррупционное преступление.