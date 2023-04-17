В Кремле заверили, что в России не упало качество борьбы с коррупцией

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что отмена публикации деклараций чиновников не отразилась на антикоррупционной работе Фото:

Закон об отмене публикации налоговых деклараций чиновников никак не повлиял на антикоррупционную работу в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о рисках решения сокрытия информации о доходах.

«Нет, вся база для антикоррупционной работы сохраняется. Эта работа продолжается, а главным является не публикация документов, а подача их в соответствующие органы», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Закон об отмене публикации налоговых деклараций чиновников никак не повлиял на антикоррупционную работу в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о рисках решения сокрытия информации о доходах. «Нет, вся база для антикоррупционной работы сохраняется. Эта работа продолжается, а главным является не публикация документов, а подача их в соответствующие органы», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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