В Кремле заверили, что в России не упало качество борьбы с коррупцией

Дмитрий Песков заявил, что отмена публикации деклараций чиновников не отразилась на антикоррупционной работе
Закон об отмене публикации налоговых деклараций чиновников никак не повлиял на антикоррупционную работу в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о рисках решения сокрытия информации о доходах.
«Нет, вся база для антикоррупционной работы сохраняется. Эта работа продолжается, а главным является не публикация документов, а подача их в соответствующие органы», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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