Пермь простится с экс-депутатом заксобрания

Церемония прощания с экс-депутатом пермского ЗС Гребенюком состоится 18 апреля
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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, траур, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
Владимир Гребенюк умер 15 апреля Фото:

В Перми состоится церемония прощания с умершим экс-депутатом законодательного собрания Владимиром Гребенюком. Гражданская панихида состоится 18 апреля, сообщил политик Константин Окунев.

«Прощание с Гребенюком Владимиром Алексеевичем состоится 18 апреля. В 11:30 в большом зале на ул. Старцева, 61», — написал он в Telegram.

О смерти Гребенюка на 63 году жизни стало известно 15 апреля. Он был депутатом ЗС первого созыва в 2006—2011 годах. Руководил депутатской группой «Солидарность».

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В Перми состоится церемония прощания с умершим экс-депутатом законодательного собрания Владимиром Гребенюком. Гражданская панихида состоится 18 апреля, сообщил политик Константин Окунев. «Прощание с Гребенюком Владимиром Алексеевичем состоится 18 апреля. В 11:30 в большом зале на ул. Старцева, 61», — написал он в Telegram. О смерти Гребенюка на 63 году жизни стало известно 15 апреля. Он был депутатом ЗС первого созыва в 2006—2011 годах. Руководил депутатской группой «Солидарность».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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