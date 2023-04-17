Пермь простится с экс-депутатом заксобрания

Владимир Гребенюк умер 15 апреля
В Перми состоится церемония прощания с умершим экс-депутатом законодательного собрания Владимиром Гребенюком. Гражданская панихида состоится 18 апреля, сообщил политик Константин Окунев.
«Прощание с Гребенюком Владимиром Алексеевичем состоится 18 апреля. В 11:30 в большом зале на ул. Старцева, 61», — написал он в Telegram.
О смерти Гребенюка на 63 году жизни стало известно 15 апреля. Он был депутатом ЗС первого созыва в 2006—2011 годах. Руководил депутатской группой «Солидарность».
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