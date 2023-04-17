Захарова возмутилась призывами посла Британии отменить приговор Кара-Мурзе*

Требование посла Британии в Москве Деборы Броннерт отменить решение суда по делу Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом в России), а также заявления послов Британии, США и Канады, сделанные после оглашения приговора журналисту являются прямым вмешательством в дела России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это прямое вмешательство во внутренние дела России», — подчеркнула она. «Считаем неприемлемыми высказывания посла Британии в Москве Деборы Броннерт после вынесения Московским городским судом приговора гражданину РФ Владимиру Кара-Мурзе по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Иначе, как попыткой оказать давление на российскую систему правосудия, эти действия назвать нельзя. Непонятно, на каком основании британские дипломаты берутся судить о справедливости судебных приговоров в отношении граждан других стран в юрисдикции, не имеющей никакого отношения к Лондону», — отметила она. Комментарий представителя МИД РФ опубликован на официальном
«Налицо очередной пример беззастенчивого лицемерия», — подчеркнула представитель МИД РФ. Мария Захарова добавила, что любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты — выдворяться из России.
Владимир Кара-Мурза — тележурналист, режиссер и публицист. Родился 7 сентября 1981 году в Москве. Оппозиционер также владеет гражданством Великобритании. Ранее Мосгорсуд приговорил его к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии.
* Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом
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