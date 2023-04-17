Захарова возмутилась призывами посла Британии отменить приговор Кара-Мурзе*

17 апреля 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Мария Захарова (на фото) возмутилась требованием посла Британии освободить Владимира Кара-Мурзу* Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Требование посла Британии в Москве Деборы Броннерт отменить решение суда по делу Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом в России), а также заявления послов Британии, США и Канады, сделанные после оглашения приговора журналисту являются прямым вмешательством в дела России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Новость по теме Кто такой Владимир Кара-Мурза* и за что его посадили «Это прямое вмешательство во внутренние дела России», — подчеркнула она. «Считаем неприемлемыми высказывания посла Британии в Москве Деборы Броннерт после вынесения Московским городским судом приговора гражданину РФ Владимиру Кара-Мурзе по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Иначе, как попыткой оказать давление на российскую систему правосудия, эти действия назвать нельзя. Непонятно, на каком основании британские дипломаты берутся судить о справедливости судебных приговоров в отношении граждан других стран в юрисдикции, не имеющей никакого отношения к Лондону», — отметила она. Комментарий представителя МИД РФ опубликован на официальном сайте . «Налицо очередной пример беззастенчивого лицемерия», — подчеркнула представитель МИД РФ. Мария Захарова добавила, что любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты — выдворяться из России. Владимир Кара-Мурза — тележурналист, режиссер и публицист. Родился 7 сентября 1981 году в Москве. Оппозиционер также владеет гражданством Великобритании. Ранее Мосгорсуд приговорил его к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. * Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Требование посла Британии в Москве Деборы Броннерт отменить решение суда по делу Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом в России), а также заявления послов Британии, США и Канады, сделанные после оглашения приговора журналисту являются прямым вмешательством в дела России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это прямое вмешательство во внутренние дела России», — подчеркнула она. «Считаем неприемлемыми высказывания посла Британии в Москве Деборы Броннерт после вынесения Московским городским судом приговора гражданину РФ Владимиру Кара-Мурзе по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Иначе, как попыткой оказать давление на российскую систему правосудия, эти действия назвать нельзя. Непонятно, на каком основании британские дипломаты берутся судить о справедливости судебных приговоров в отношении граждан других стран в юрисдикции, не имеющей никакого отношения к Лондону», — отметила она. Комментарий представителя МИД РФ опубликован на официальном сайте. «Налицо очередной пример беззастенчивого лицемерия», — подчеркнула представитель МИД РФ. Мария Захарова добавила, что любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты — выдворяться из России. Владимир Кара-Мурза — тележурналист, режиссер и публицист. Родился 7 сентября 1981 году в Москве. Оппозиционер также владеет гражданством Великобритании. Ранее Мосгорсуд приговорил его к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. * Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом