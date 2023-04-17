Захарова увидела угрозу в действиях МИД Британии из-за требований дать доступ к Кара-Мурзе*

18 апреля 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила об угрозе в действиях Великобритании Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Действия Министерства иностранных дел Великобритании по требованию доступа к Владимиру Кара-Мурзы (признан иноагентом в России) могут являться прямой угрозой в отношении судей со стороны высокопоставленных фигур правительства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «МИД Британии потребовал предоставить консульский доступ к приговоренному к 25 годам лишения свободы за госизмену Владимиру Кара-Мурзе, а также пригрозил санкциями в отношении состава суда. Правильно ли я понимаю, что это прямая угроза в отношении судей со стороны Даунинг-стрит, а в Форин-офис через несколько лет вспомнили о российском запросе на посещение Скрипалей?» — сообщила Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Захарова заявила, что требование посла Британии в Москве Деборы Броннерт отменить решение суда по делу Владимира Кара-Мурзы* является прямым вмешательством в дела России. Она отметила, что считает это беззастенчивым лицемерием. * Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом.

Действия Министерства иностранных дел Великобритании по требованию доступа к Владимиру Кара-Мурзы (признан иноагентом в России) могут являться прямой угрозой в отношении судей со стороны высокопоставленных фигур правительства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «МИД Британии потребовал предоставить консульский доступ к приговоренному к 25 годам лишения свободы за госизмену Владимиру Кара-Мурзе, а также пригрозил санкциями в отношении состава суда. Правильно ли я понимаю, что это прямая угроза в отношении судей со стороны Даунинг-стрит, а в Форин-офис через несколько лет вспомнили о российском запросе на посещение Скрипалей?» — сообщила Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Захарова заявила, что требование посла Британии в Москве Деборы Броннерт отменить решение суда по делу Владимира Кара-Мурзы* является прямым вмешательством в дела России. Она отметила, что считает это беззастенчивым лицемерием. * Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом.