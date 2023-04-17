В Кургане на тротуаре грузовик насмерть сбил пенсионерку

18 апреля 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Пешеход скончалась до приезда «Скорой помощи» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане автомобиль ГАЗ, который привез товар в магазин, сбил насмерть 74-летнюю женщину на тротуаре. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «На ул. Куйбышева у дома № 114 автомобиль ГАЗ — 270700, двигаясь по тротуару задним ходом для подвоза товара в магазин, сбил пешехода. Женщина 1949 года рождения шла по тротуару по ходу движения машины. В результате ДТП пешеход она на месте, до приезда скорой помощи», — уточнили в городской ГИБДД. За рулем автомобиля находился 35-летний водитель. По факту ДТП возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 264 УК РФ). Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В Кургане автомобиль ГАЗ, который привез товар в магазин, сбил насмерть 74-летнюю женщину на тротуаре. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «На ул. Куйбышева у дома № 114 автомобиль ГАЗ — 270700, двигаясь по тротуару задним ходом для подвоза товара в магазин, сбил пешехода. Женщина 1949 года рождения шла по тротуару по ходу движения машины. В результате ДТП пешеход она на месте, до приезда скорой помощи», — уточнили в городской ГИБДД. За рулем автомобиля находился 35-летний водитель. По факту ДТП возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 264 УК РФ). Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.