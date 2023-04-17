17 апреля 2023

В Кургане на тротуаре грузовик насмерть сбил пенсионерку

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Пешеход скончалась до приезда «Скорой помощи» (архивное фото)
Пешеход скончалась до приезда «Скорой помощи» (архивное фото) Фото:

В Кургане автомобиль ГАЗ, который привез товар в магазин, сбил насмерть 74-летнюю женщину на тротуаре. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.

«На ул. Куйбышева у дома № 114 автомобиль ГАЗ — 270700, двигаясь по тротуару задним ходом для подвоза товара в магазин, сбил пешехода. Женщина 1949 года рождения шла по тротуару по ходу движения машины. В результате ДТП пешеход она на месте, до приезда скорой помощи», — уточнили в городской ГИБДД. За рулем автомобиля находился 35-летний водитель.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 264 УК РФ). Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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В Кургане автомобиль ГАЗ, который привез товар в магазин, сбил насмерть 74-летнюю женщину на тротуаре. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «На ул. Куйбышева у дома № 114 автомобиль ГАЗ — 270700, двигаясь по тротуару задним ходом для подвоза товара в магазин, сбил пешехода. Женщина 1949 года рождения шла по тротуару по ходу движения машины. В результате ДТП пешеход она на месте, до приезда скорой помощи», — уточнили в городской ГИБДД. За рулем автомобиля находился 35-летний водитель. По факту ДТП возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 264 УК РФ). Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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