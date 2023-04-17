17 апреля 2023

В ЯНАО готовятся к запуску речной навигации

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Сезон речной навигации традиционно начнется 1 июня
Сезон речной навигации традиционно начнется 1 июня Фото:

Власти ЯНАО готовятся запустить летнюю речную навигацию. Как сообщили в окружном правительстве, в этом сезоне жителям региона будет доступно одно межрегиональное и девять межмуниципальных направлений.

«Сезон речной навигации традиционно начнется 1 июня. В Шурышкарском районе подготовка уже ведется. На внутримуниципальные маршруты в этом году выйдут катера „Победа“ и „Обь-3“, а после ходовых испытаний к ним присоединится новый катер „Стерх“, который пополнил окружной флот в прошлом году», — уточнили там.

На данный момент специалисты проверяют и тестируют техническую готовность катеров. В этом году в работу запустят семь пассажирских судов, шесть паромных составов и четыре судна на воздушной подушке.

В 2022 году навигацию по маршруту Салехард — Яр-Сале запустили позже. Речной сезон начался с 10 июня.

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Власти ЯНАО готовятся запустить летнюю речную навигацию. Как сообщили в окружном правительстве, в этом сезоне жителям региона будет доступно одно межрегиональное и девять межмуниципальных направлений. «Сезон речной навигации традиционно начнется 1 июня. В Шурышкарском районе подготовка уже ведется. На внутримуниципальные маршруты в этом году выйдут катера „Победа“ и „Обь-3“, а после ходовых испытаний к ним присоединится новый катер „Стерх“, который пополнил окружной флот в прошлом году», — уточнили там. На данный момент специалисты проверяют и тестируют техническую готовность катеров. В этом году в работу запустят семь пассажирских судов, шесть паромных составов и четыре судна на воздушной подушке. В 2022 году навигацию по маршруту Салехард — Яр-Сале запустили позже. Речной сезон начался с 10 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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