В ЯНАО готовятся к запуску речной навигации

Власти ЯНАО готовятся запустить летнюю речную навигацию. Как сообщили в окружном правительстве, в этом сезоне жителям региона будет доступно одно межрегиональное и девять межмуниципальных направлений.
«Сезон речной навигации традиционно начнется 1 июня. В Шурышкарском районе подготовка уже ведется. На внутримуниципальные маршруты в этом году выйдут катера „Победа“ и „Обь-3“, а после ходовых испытаний к ним присоединится новый катер „Стерх“, который пополнил окружной флот в прошлом году», — уточнили там.
На данный момент специалисты проверяют и тестируют техническую готовность катеров. В этом году в работу запустят семь пассажирских судов, шесть паромных составов и четыре судна на воздушной подушке.
В 2022 году навигацию по маршруту Салехард — Яр-Сале запустили позже. Речной сезон начался с 10 июня.
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