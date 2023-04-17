В ЯНАО готовятся к запуску речной навигации

Сезон речной навигации традиционно начнется 1 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти ЯНАО готовятся запустить летнюю речную навигацию. Как сообщили в окружном правительстве, в этом сезоне жителям региона будет доступно одно межрегиональное и девять межмуниципальных направлений.

«Сезон речной навигации традиционно начнется 1 июня. В Шурышкарском районе подготовка уже ведется. На внутримуниципальные маршруты в этом году выйдут катера „Победа“ и „Обь-3“, а после ходовых испытаний к ним присоединится новый катер „Стерх“, который пополнил окружной флот в прошлом году», — уточнили там.

На данный момент специалисты проверяют и тестируют техническую готовность катеров. В этом году в работу запустят семь пассажирских судов, шесть паромных составов и четыре судна на воздушной подушке.

В 2022 году навигацию по маршруту Салехард — Яр-Сале запустили позже. Речной сезон начался с 10 июня.