Перевозить пассажиров будет теплоход А-145Фото: Alexxx Malev/Flickr
С 10 июня в ЯНАО открывается северная навигация по маршруту Салехард — Яр-Сале. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«10 июня начинается речная пассажирская навигация по маршруту Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно. Перевозки осуществляет теплоход А-145», — сообщает портал окружного департамента транспорта.
Билеты можно приобрести на сайте Северречфлота, в кассах на речном вокзале Салехарда, на пристанях и дебаркадерах, а также на самом судне. Для удобства пассажиров с этого года билеты на рейсы Северречфлота можно приобрести в мобильном приложении RFBUS.RU.
Фото: Оригинал опубликован на портале Департамента транспорта ЯНАО
С 10 июня в ЯНАО открывается северная навигация по маршруту Салехард — Яр-Сале. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «10 июня начинается речная пассажирская навигация по маршруту Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно. Перевозки осуществляет теплоход А-145», — сообщает портал окружного департамента транспорта. Билеты можно приобрести на сайте Северречфлота, в кассах на речном вокзале Салехарда, на пристанях и дебаркадерах, а также на самом судне. Для удобства пассажиров с этого года билеты на рейсы Северречфлота можно приобрести в мобильном приложении RFBUS.RU. Ранее URA.RU рассказало о старте продаж билетов на теплоходы. Северречфлотом заявлены продажи по шести направлениям.