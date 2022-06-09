09 июня 2022
08 июня 2022

В ЯНАО начинается летняя навигация на север. Расписание

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, Метеор, flickr, речной транспорт, судно, метеор
Перевозить пассажиров будет теплоход А-145 Фото:

С 10 июня в ЯНАО открывается северная навигация по маршруту Салехард — Яр-Сале. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«10 июня начинается речная пассажирская навигация по маршруту Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно. Перевозки осуществляет теплоход А-145», — сообщает портал окружного департамента транспорта.

Билеты можно приобрести на сайте Северречфлота, в кассах на речном вокзале Салехарда, на пристанях и дебаркадерах, а также на самом судне. Для удобства пассажиров с этого года билеты на рейсы Северречфлота можно приобрести в мобильном приложении RFBUS.RU.

Ранее URA.RU рассказало о старте продаж билетов на теплоходы. Северречфлотом заявлены продажи по шести направлениям.

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Фото:

С 10 июня в ЯНАО открывается северная навигация по маршруту Салехард — Яр-Сале. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «10 июня начинается речная пассажирская навигация по маршруту Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно. Перевозки осуществляет теплоход А-145», — сообщает портал окружного департамента транспорта. Билеты можно приобрести на сайте Северречфлота, в кассах на речном вокзале Салехарда, на пристанях и дебаркадерах, а также на самом судне. Для удобства пассажиров с этого года билеты на рейсы Северречфлота можно приобрести в мобильном приложении RFBUS.RU. Ранее URA.RU рассказало о старте продаж билетов на теплоходы. Северречфлотом заявлены продажи по шести направлениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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