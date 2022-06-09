Перевозить пассажиров будет теплоход А-145 Фото: Alexxx Malev/Flickr

С 10 июня в ЯНАО открывается северная навигация по маршруту Салехард — Яр-Сале. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«10 июня начинается речная пассажирская навигация по маршруту Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно. Перевозки осуществляет теплоход А-145», — сообщает портал окружного департамента транспорта.

Билеты можно приобрести на сайте Северречфлота, в кассах на речном вокзале Салехарда, на пристанях и дебаркадерах, а также на самом судне. Для удобства пассажиров с этого года билеты на рейсы Северречфлота можно приобрести в мобильном приложении RFBUS.RU.

Ранее URA.RU рассказало о старте продаж билетов на теплоходы. Северречфлотом заявлены продажи по шести направлениям.

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