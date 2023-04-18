18 апреля 2023

Депутат Госдумы Затулин предупредил об угрозе депортации за дискредитацию армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Закон о лишении приобретенного гражданства принят в Госдуме, напомнил Константин Затулин
Закон о лишении приобретенного гражданства принят в Госдуме, напомнил Константин Затулин Фото:

После лишения гражданства за дискредитацию армии РФ человеку грозит также депортация. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Закон принят окончательно в Госдуме. У нас появилась глава, в которой оговаривается возможность лишения гражданства или прекращения гражданства в связи с совершением действий, наносящих характер угрозы национальной безопасности. Что касается депортации, то там об этом ничего нет. Но это вполне возможно, как следствие лишения гражданства. Это уже административное решение. После того, как человека лишат гражданства, он может быть депортирован, если для этого будет инициатива соответствующих служб. Гражданина депортировать нельзя, а лицо без гражданства или иностранного гражданина — можно», — объяснил Константин Затулин.

При этом депутат Госдумы добавил, что на обжалование решения у человека есть 10 суток. «Предусматривается возможность обжалования такого решения, которое будет приниматься Федеральной службой безопасности, осуществляться Министерством внутренних дел. Но у человека будет 10 суток на это. На то, чтобы обжаловать решение в суде. Такая норма есть теперь», — подчеркнул Затулин.

Ранее в Госдуме приняли поправки в законе «О гражданстве РФ», которые позволяют лишать приобретенного гражданства тех, кто нанес угрозу нацбезопасности страны. Сюда входят также призывы к экстремизму и дискредитация российской армии.

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После лишения гражданства за дискредитацию армии РФ человеку грозит также депортация. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Закон принят окончательно в Госдуме. У нас появилась глава, в которой оговаривается возможность лишения гражданства или прекращения гражданства в связи с совершением действий, наносящих характер угрозы национальной безопасности. Что касается депортации, то там об этом ничего нет. Но это вполне возможно, как следствие лишения гражданства. Это уже административное решение. После того, как человека лишат гражданства, он может быть депортирован, если для этого будет инициатива соответствующих служб. Гражданина депортировать нельзя, а лицо без гражданства или иностранного гражданина — можно», — объяснил Константин Затулин. При этом депутат Госдумы добавил, что на обжалование решения у человека есть 10 суток. «Предусматривается возможность обжалования такого решения, которое будет приниматься Федеральной службой безопасности, осуществляться Министерством внутренних дел. Но у человека будет 10 суток на это. На то, чтобы обжаловать решение в суде. Такая норма есть теперь», — подчеркнул Затулин. Ранее в Госдуме приняли поправки в законе «О гражданстве РФ», которые позволяют лишать приобретенного гражданства тех, кто нанес угрозу нацбезопасности страны. Сюда входят также призывы к экстремизму и дискредитация российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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