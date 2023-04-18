В Госдуме согласились отбирать гражданство за дискредитацию ВС РФ

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Приобретенное гражданство РФ будут обирать за действия против нацбезопасности России
Приобретенное гражданство РФ будут обирать за действия против нацбезопасности России Фото:

В Госдуме приняли поправку к закону «О гражданстве РФ», позволяющую отбирать приобретенное российское гражданство у тех, кто совершил действия, несущие угрозу нацбезопасности РФ. За введение поправки выступило 80% депутатов парламента.

«Госдума приняла поправку к проекту закона „О гражданстве РФ“, которая позволяет лишать приобретенного гражданства за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ», — стало известно из прямой трансляции заседания Госдумы. Отмечается, что за введение поправки высказались 80% депутатов Госдумы РФ. На заседании подчеркнули, что гражданства будут лишать также за призывы к экстремизму и дискредитацию российской армии.

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В Госдуме приняли поправку к закону «О гражданстве РФ», позволяющую отбирать приобретенное российское гражданство у тех, кто совершил действия, несущие угрозу нацбезопасности РФ. За введение поправки выступило 80% депутатов парламента. «Госдума приняла поправку к проекту закона „О гражданстве РФ“, которая позволяет лишать приобретенного гражданства за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ», — стало известно из прямой трансляции заседания Госдумы. Отмечается, что за введение поправки высказались 80% депутатов Госдумы РФ. На заседании подчеркнули, что гражданства будут лишать также за призывы к экстремизму и дискредитацию российской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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