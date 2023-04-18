В Госдуме согласились отбирать гражданство за дискредитацию ВС РФ

В Госдуме приняли поправку к закону «О гражданстве РФ», позволяющую отбирать приобретенное российское гражданство у тех, кто совершил действия, несущие угрозу нацбезопасности РФ. За введение поправки выступило 80% депутатов парламента.
«Госдума приняла поправку к проекту закона „О гражданстве РФ“, которая позволяет лишать приобретенного гражданства за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ», — стало известно из прямой трансляции заседания Госдумы. Отмечается, что за введение поправки высказались 80% депутатов Госдумы РФ. На заседании подчеркнули, что гражданства будут лишать также за призывы к экстремизму и дискредитацию российской армии.
В Госдуме приняли поправку к закону «О гражданстве РФ», позволяющую отбирать приобретенное российское гражданство у тех, кто совершил действия, несущие угрозу нацбезопасности РФ. За введение поправки выступило 80% депутатов парламента. «Госдума приняла поправку к проекту закона „О гражданстве РФ“, которая позволяет лишать приобретенного гражданства за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ», — стало известно из прямой трансляции заседания Госдумы. Отмечается, что за введение поправки высказались 80% депутатов Госдумы РФ. На заседании подчеркнули, что гражданства будут лишать также за призывы к экстремизму и дискредитацию российской армии.