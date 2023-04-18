В Екатеринбурге загорелось здание бывшей гимназии. Фото

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В МЧС сообщили, что в здании бывшей гимназии загорелся строительный мусор (архивное фото)
В МЧС сообщили, что в здании бывшей гимназии загорелся строительный мусор (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Фрезеровщиков, 78А загорелось двухэтажное здание бывшей гимназии. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Это бывшее здание гимназии, сейчас не функционирует. Пожарные уже на месте», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там рассказали, что на площади 10 квадратных метров загорелся строительный мусор, о пострадавших не сообщается. На месте происшествия работали две пожарные машины и семь огнеборцев.

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В Екатеринбурге на улице Фрезеровщиков, 78А загорелось двухэтажное здание бывшей гимназии. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Это бывшее здание гимназии, сейчас не функционирует. Пожарные уже на месте», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там рассказали, что на площади 10 квадратных метров загорелся строительный мусор, о пострадавших не сообщается. На месте происшествия работали две пожарные машины и семь огнеборцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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