В Екатеринбурге загорелось здание бывшей гимназии. Фото

18 апреля 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

В МЧС сообщили, что в здании бывшей гимназии загорелся строительный мусор (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Фрезеровщиков, 78А загорелось двухэтажное здание бывшей гимназии. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Это бывшее здание гимназии, сейчас не функционирует. Пожарные уже на месте», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там рассказали, что на площади 10 квадратных метров загорелся строительный мусор, о пострадавших не сообщается. На месте происшествия работали две пожарные машины и семь огнеборцев. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на улице Фрезеровщиков, 78А загорелось двухэтажное здание бывшей гимназии. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Это бывшее здание гимназии, сейчас не функционирует. Пожарные уже на месте», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там рассказали, что на площади 10 квадратных метров загорелся строительный мусор, о пострадавших не сообщается. На месте происшествия работали две пожарные машины и семь огнеборцев.