DM: британки пожаловались, что беженки с Украины уводят у них мужчин

19 апреля 2023 в 04:04 Размер текста - 17 +

По мнению издания, украинские беженки разрушают британские семьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Жительницы Британии пожаловались на украинских беженок, которые, по их словам, уводят у них супругов и партнеров. Об этом пишет британская газета The Daily Mail. «По словам 53-летней британки Эммы Нисигаки, которая является лидером одного из форумов для тех, у кого был негативный опыт с украинцами, беженки вскружили головы британским мужчинам и разрушили, по меньшей мере, 17 семей», — сообщает издание. Как говорится в материале, одна из женщин была вынуждена развестись с мужем из-за его тайных встреч с украинкой в пабе и отказов показывать их переписку. Ранее шотландского политика, кандидата на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамзу Юсуфа раскритиковали за вопрос, заданный украинским беженкам. Как сообщает The Daily Mail, Юсуф спросил группу, почему ни один из мужчин «не сбежал с ними из зоны боевых действий».

Жительницы Британии пожаловались на украинских беженок, которые, по их словам, уводят у них супругов и партнеров. Об этом пишет британская газета The Daily Mail. «По словам 53-летней британки Эммы Нисигаки, которая является лидером одного из форумов для тех, у кого был негативный опыт с украинцами, беженки вскружили головы британским мужчинам и разрушили, по меньшей мере, 17 семей», — сообщает издание. Как говорится в материале, одна из женщин была вынуждена развестись с мужем из-за его тайных встреч с украинкой в пабе и отказов показывать их переписку. Ранее шотландского политика, кандидата на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамзу Юсуфа раскритиковали за вопрос, заданный украинским беженкам. Как сообщает The Daily Mail, Юсуф спросил группу, почему ни один из мужчин «не сбежал с ними из зоны боевых действий».