Росстат: жвачка стала самым подорожавшим товаром за год

19 апреля 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Цены на жвачки поднялись из-за санкций Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жвачка стала самым подорожавшим товаром за год из-за антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Жевательная резинка возглавила перечень продуктов, которые заметнее всего подорожали за год в российских магазинах. <…>Темпы подорожания жвачки за последний год стали рекордными за все предыдущее десятилетие», — сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата. Повышение цены произошло после начала спецоперации, из-за которой иностранные компании ввели санкции против РФ. Из-за них нарушились логистические цепочки, а курс доллара начал колебаться. Также подорожание связано с введением цен на типографскую краску и бумагу. В начале апреля Мосбиржа сообщила, что курс доллара достиг показателей апреля 2022 года. Он составил 78 рублей. 7 апреля он стоил 82 рубля.

Жвачка стала самым подорожавшим товаром за год из-за антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Жевательная резинка возглавила перечень продуктов, которые заметнее всего подорожали за год в российских магазинах. <…>Темпы подорожания жвачки за последний год стали рекордными за все предыдущее десятилетие», — сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата. Повышение цены произошло после начала спецоперации, из-за которой иностранные компании ввели санкции против РФ. Из-за них нарушились логистические цепочки, а курс доллара начал колебаться. Также подорожание связано с введением цен на типографскую краску и бумагу. В начале апреля Мосбиржа сообщила, что курс доллара достиг показателей апреля 2022 года. Он составил 78 рублей. 7 апреля он стоил 82 рубля.