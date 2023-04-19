Росстат: жвачка стала самым подорожавшим товаром за год

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Цены на жвачки поднялись из-за санкций
Цены на жвачки поднялись из-за санкций Фото:
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Жвачка стала самым подорожавшим товаром за год из-за антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Жевательная резинка возглавила перечень продуктов, которые заметнее всего подорожали за год в российских магазинах. <…>Темпы подорожания жвачки за последний год стали рекордными за все предыдущее десятилетие», — сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата. Повышение цены произошло после начала спецоперации, из-за которой иностранные компании ввели санкции против РФ. Из-за них нарушились логистические цепочки, а курс доллара начал колебаться. Также подорожание связано с введением цен на типографскую краску и бумагу.

В начале апреля Мосбиржа сообщила, что курс доллара достиг показателей апреля 2022 года. Он составил 78 рублей. 7 апреля он стоил 82 рубля.

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Жвачка стала самым подорожавшим товаром за год из-за антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Жевательная резинка возглавила перечень продуктов, которые заметнее всего подорожали за год в российских магазинах. <…>Темпы подорожания жвачки за последний год стали рекордными за все предыдущее десятилетие», — сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата. Повышение цены произошло после начала спецоперации, из-за которой иностранные компании ввели санкции против РФ. Из-за них нарушились логистические цепочки, а курс доллара начал колебаться. Также подорожание связано с введением цен на типографскую краску и бумагу. В начале апреля Мосбиржа сообщила, что курс доллара достиг показателей апреля 2022 года. Он составил 78 рублей. 7 апреля он стоил 82 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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