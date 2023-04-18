Прокуратура ХМАО наказала предприятие за утаивание информации о несчастном случае

19 апреля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Прокуратура завела на руководителей компании административное дело Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Прокуратура ХМАО завела административное дело на руководство Сургутского ремонтно-строительного управления за то, что компания скрыла информацию о производственной травме. На сайте ведомства говорится, что работник сломал бедро и ребра на рабочем месте, но, будучи на больничном, числился работающим и получал зарплату. «Работник предприятия получил травму на производстве в виде переломов бедра и ребер, но в целях сокрытия инцидента не предъявлял листок временной нетрудоспособности и получал зарплату без фактического осуществления трудовой функции. Прокуратура выявила нарушение и завела административное дело на руководство предприятия», — сообщает ведомство. Компания заключила с работником мировое соглашение. Сотрудник получил компенсацию от работодателя — полмиллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что стропальщик транспортной компании из ХМАО получил инвалидность из-за травмы на работе. Мужчина хотел помочь коллегам, но пренебрег правилами безопасности.

Прокуратура ХМАО завела административное дело на руководство Сургутского ремонтно-строительного управления за то, что компания скрыла информацию о производственной травме. На сайте ведомства говорится, что работник сломал бедро и ребра на рабочем месте, но, будучи на больничном, числился работающим и получал зарплату. «Работник предприятия получил травму на производстве в виде переломов бедра и ребер, но в целях сокрытия инцидента не предъявлял листок временной нетрудоспособности и получал зарплату без фактического осуществления трудовой функции. Прокуратура выявила нарушение и завела административное дело на руководство предприятия», — сообщает ведомство. Компания заключила с работником мировое соглашение. Сотрудник получил компенсацию от работодателя — полмиллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что стропальщик транспортной компании из ХМАО получил инвалидность из-за травмы на работе. Мужчина хотел помочь коллегам, но пренебрег правилами безопасности.