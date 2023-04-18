18 апреля 2023
17 апреля 2023

Прокуратура ХМАО наказала предприятие за утаивание информации о несчастном случае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура завела на руководителей компании административное дело
Прокуратура завела на руководителей компании административное дело Фото:

Прокуратура ХМАО завела административное дело на руководство Сургутского ремонтно-строительного управления за то, что компания скрыла информацию о производственной травме. На сайте ведомства говорится, что работник сломал бедро и ребра на рабочем месте, но, будучи на больничном, числился работающим и получал зарплату.

«Работник предприятия получил травму на производстве в виде переломов бедра и ребер, но в целях сокрытия инцидента не предъявлял листок временной нетрудоспособности и получал зарплату без фактического осуществления трудовой функции. Прокуратура выявила нарушение и завела административное дело на руководство предприятия», — сообщает ведомство.

Компания заключила с работником мировое соглашение. Сотрудник получил компенсацию от работодателя — полмиллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что стропальщик транспортной компании из ХМАО получил инвалидность из-за травмы на работе. Мужчина хотел помочь коллегам, но пренебрег правилами безопасности.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура ХМАО завела административное дело на руководство Сургутского ремонтно-строительного управления за то, что компания скрыла информацию о производственной травме. На сайте ведомства говорится, что работник сломал бедро и ребра на рабочем месте, но, будучи на больничном, числился работающим и получал зарплату. «Работник предприятия получил травму на производстве в виде переломов бедра и ребер, но в целях сокрытия инцидента не предъявлял листок временной нетрудоспособности и получал зарплату без фактического осуществления трудовой функции. Прокуратура выявила нарушение и завела административное дело на руководство предприятия», — сообщает ведомство. Компания заключила с работником мировое соглашение. Сотрудник получил компенсацию от работодателя — полмиллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что стропальщик транспортной компании из ХМАО получил инвалидность из-за травмы на работе. Мужчина хотел помочь коллегам, но пренебрег правилами безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...