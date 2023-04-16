Сотрудник транспортной компании в ХМАО стал инвалидом из-за желания помочь коллегам

17 апреля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Стропальщик получил травму, сортируя металл без индивидуальных средств защиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стропальщик транспортной компании «Экспресс-Логистик» из ХМАО получил вторую группу инвалидности из-за травмы на работе. Прокуратура сообщила, что мужчина хотел помочь коллегам при сортировке металла, но не использовал средства индивидуальной защиты. «Установлено, что на базе временного складирования и переработки металлолома рабочими осуществлялась сортировка металла. В нарушение инструкции по охране труда стропальщик, в трудовые обязанности которого не входили данные работы, находясь без средства индивидуальной защиты, решил помочь коллегам и получил тяжкий вред здоровью, в последующем ему присвоена вторая группа инвалидности», — указано в публикации на сайте прокуратуры ХМАО. Прокуратура расследовала происшествие и установила причину ЧП — нарушение правил охраны труда. В отношении мастера предприятия, который должен был контролировать процесс сортировки, завели уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что силовики ХМАО завели уголовное дело из-за гибели бурильщика на Приобском месторождении. Рабочий получил травму деталью фонтанной арматуры.

Стропальщик транспортной компании «Экспресс-Логистик» из ХМАО получил вторую группу инвалидности из-за травмы на работе. Прокуратура сообщила, что мужчина хотел помочь коллегам при сортировке металла, но не использовал средства индивидуальной защиты. «Установлено, что на базе временного складирования и переработки металлолома рабочими осуществлялась сортировка металла. В нарушение инструкции по охране труда стропальщик, в трудовые обязанности которого не входили данные работы, находясь без средства индивидуальной защиты, решил помочь коллегам и получил тяжкий вред здоровью, в последующем ему присвоена вторая группа инвалидности», — указано в публикации на сайте прокуратуры ХМАО. Прокуратура расследовала происшествие и установила причину ЧП — нарушение правил охраны труда. В отношении мастера предприятия, который должен был контролировать процесс сортировки, завели уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что силовики ХМАО завели уголовное дело из-за гибели бурильщика на Приобском месторождении. Рабочий получил травму деталью фонтанной арматуры.