16 апреля 2023
15 апреля 2023

Сотрудник транспортной компании в ХМАО стал инвалидом из-за желания помочь коллегам

© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, больничный коридор, больница, инвалидное кресло
Стропальщик получил травму, сортируя металл без индивидуальных средств защиты Фото:

Стропальщик транспортной компании «Экспресс-Логистик» из ХМАО получил вторую группу инвалидности из-за травмы на работе. Прокуратура сообщила, что мужчина хотел помочь коллегам при сортировке металла, но не использовал средства индивидуальной защиты.

«Установлено, что на базе временного складирования и переработки металлолома рабочими осуществлялась сортировка металла. В нарушение инструкции по охране труда стропальщик, в трудовые обязанности которого не входили данные работы, находясь без средства индивидуальной защиты, решил помочь коллегам и получил тяжкий вред здоровью, в последующем ему присвоена вторая группа инвалидности», — указано в публикации на сайте прокуратуры ХМАО.

Прокуратура расследовала происшествие и установила причину ЧП — нарушение правил охраны труда. В отношении мастера предприятия, который должен был контролировать процесс сортировки, завели уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики ХМАО завели уголовное дело из-за гибели бурильщика на Приобском месторождении. Рабочий получил травму деталью фонтанной арматуры.

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Стропальщик транспортной компании «Экспресс-Логистик» из ХМАО получил вторую группу инвалидности из-за травмы на работе. Прокуратура сообщила, что мужчина хотел помочь коллегам при сортировке металла, но не использовал средства индивидуальной защиты. «Установлено, что на базе временного складирования и переработки металлолома рабочими осуществлялась сортировка металла. В нарушение инструкции по охране труда стропальщик, в трудовые обязанности которого не входили данные работы, находясь без средства индивидуальной защиты, решил помочь коллегам и получил тяжкий вред здоровью, в последующем ему присвоена вторая группа инвалидности», — указано в публикации на сайте прокуратуры ХМАО. Прокуратура расследовала происшествие и установила причину ЧП — нарушение правил охраны труда. В отношении мастера предприятия, который должен был контролировать процесс сортировки, завели уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что силовики ХМАО завели уголовное дело из-за гибели бурильщика на Приобском месторождении. Рабочий получил травму деталью фонтанной арматуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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