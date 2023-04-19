Военный эксперт ФРГ не увидел признаков «весеннего наступления» Украины

19 апреля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Украина вряд ли сможет наступать по всей линии фронта, заявил Маркус Каим Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина, скорее всего, не сможет вести весеннее контрнаступление по всей линии фронта. Причиной тому является тот факт, что Киеву не хватит вооружения для атаки весной. Такое мнение выразил эксперт по политике безопасности в Немецком институте международных отношений и безопасности Маркус Каим. «Мы подсчитали, что общая протяженность фронта составляет около 1600 километров. И я думаю, что было бы ошибкой думать, что Украина продвинется вперед по всем направлениям. <…> Поставок вооружений было недостаточно для весеннего наступления», — рассказал Маркус Каим немецкому изданию ZDFheute . Эксперт также предположил, что украинская армия пойдет в более узкую атаку. Ранее ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин в беседе с URA.RU предположил, что ВСУ пойдут в наступление по всей линии фронта. При этом украинская армия будет прощупывать слабые оборонные рубежи России. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Украина, скорее всего, не сможет вести весеннее контрнаступление по всей линии фронта. Причиной тому является тот факт, что Киеву не хватит вооружения для атаки весной. Такое мнение выразил эксперт по политике безопасности в Немецком институте международных отношений и безопасности Маркус Каим. «Мы подсчитали, что общая протяженность фронта составляет около 1600 километров. И я думаю, что было бы ошибкой думать, что Украина продвинется вперед по всем направлениям. <…> Поставок вооружений было недостаточно для весеннего наступления», — рассказал Маркус Каим немецкому изданию ZDFheute. Эксперт также предположил, что украинская армия пойдет в более узкую атаку. Ранее ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин в беседе с URA.RU предположил, что ВСУ пойдут в наступление по всей линии фронта. При этом украинская армия будет прощупывать слабые оборонные рубежи России. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.