В Курской области отменили массовые мероприятия на 9 Мая и придумали замену «Бессмертному полку»

Власти Курской области приняли решение отказаться от массовых мероприятий в честь Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Принятое решение он обосновал соображениями безопасности.
«Обеспечение безопасности в настоящее время является приоритетом, поэтому приняли решение отказаться от проведения массовых мероприятий», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Вместо привычного «Бессмертного полка» он предложил вывесить портреты родственников-ветеранов на балконах, стеклах автомобилей и в социальных сетях. Также он напомнил о возможности прислать истории ветеранов на сайт, посвященный Курской битве.
Акция «Бессмертный полк» не будет проводиться в формате шествия в текущем году. В пресс-службе организации заявили, что все россияне могут выбрать удобный для себя формат проведения акции, передает телеканал 360.
Власти Курской области приняли решение отказаться от массовых мероприятий в честь Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Принятое решение он обосновал соображениями безопасности. «Обеспечение безопасности в настоящее время является приоритетом, поэтому приняли решение отказаться от проведения массовых мероприятий», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Вместо привычного «Бессмертного полка» он предложил вывесить портреты родственников-ветеранов на балконах, стеклах автомобилей и в социальных сетях. Также он напомнил о возможности прислать истории ветеранов на сайт, посвященный Курской битве. Акция «Бессмертный полк» не будет проводиться в формате шествия в текущем году. В пресс-службе организации заявили, что все россияне могут выбрать удобный для себя формат проведения акции, передает телеканал 360.