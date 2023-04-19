В Курской области отменили массовые мероприятия на 9 Мая и придумали замену «Бессмертному полку»

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Парад Победы. Курган, бессмертный полк, день победы
Роман Старовойт рассказал, как можно провести «Бессмертный полк» Фото:

Власти Курской области приняли решение отказаться от массовых мероприятий в честь Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Принятое решение он обосновал соображениями безопасности.

«Обеспечение безопасности в настоящее время является приоритетом, поэтому приняли решение отказаться от проведения массовых мероприятий», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Вместо привычного «Бессмертного полка» он предложил вывесить портреты родственников-ветеранов на балконах, стеклах автомобилей и в социальных сетях. Также он напомнил о возможности прислать истории ветеранов на сайт, посвященный Курской битве.

Акция «Бессмертный полк» не будет проводиться в формате шествия в текущем году. В пресс-службе организации заявили, что все россияне могут выбрать удобный для себя формат проведения акции, передает телеканал 360.

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Власти Курской области приняли решение отказаться от массовых мероприятий в честь Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Принятое решение он обосновал соображениями безопасности. «Обеспечение безопасности в настоящее время является приоритетом, поэтому приняли решение отказаться от проведения массовых мероприятий», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Вместо привычного «Бессмертного полка» он предложил вывесить портреты родственников-ветеранов на балконах, стеклах автомобилей и в социальных сетях. Также он напомнил о возможности прислать истории ветеранов на сайт, посвященный Курской битве. Акция «Бессмертный полк» не будет проводиться в формате шествия в текущем году. В пресс-службе организации заявили, что все россияне могут выбрать удобный для себя формат проведения акции, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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