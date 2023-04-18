В туалете больницы Нижневартовска найден труп пациента

Медики обнаружили пациента в туалете отделения неврологии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовской окружной клинической больнице пациент покончил с собой. Медики обнаружили пациента в туалете отделения неврологии при попытке суицида, но реанимировать мужчину не удалось. Об этом URA.RU рассказали в самом медучреждении.

«Действительно, пациент сегодня был обнаружен в туалете отделения неврологии при попытке суицида. Медики сразу же начали реанимационные мероприятия, но по истечению 30 минут констатирована биологическая смерть. Все данные были переданы в полицию и Следственный комитет», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе больницы.

В медучреждении уточнили, что пациент поступил в больницу вчера по самообращению. Сейчас на месте работают правоохранители. «Обнаружен труп мужчины, без внешних признаков насильственной смерти. Сейчас проводим процессуальную проверку, выясняем обстоятельства», — добавили URA.RU в СУ СКР по ХМАО.