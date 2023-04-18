Уголовное дело экс-ректора Пермского педуниверситета вернули в прокуратуру

Уголовное дело бывшего ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова было возвращено в прокуратуру. Такое решение приняла судья Ирина Томилина из-за ошибок, допущенных в обвинительном заключении.
«Судья Свердловского районного суда Ирина Томилина вернула уголовное дело Андрея Колесникова, Константина Безукладникова и Анжелики Отрадновой, обвиняемых в хищении 25 миллионов рублей, в прокуратуру. Причиной тому стали ошибки, допущенные в обвинительном заключении», — пишет Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
По версии следствия, Колесников с коллегами похищали деньги с 2015 по 2019 годы. Для этого заключались фиктивные договоры на оказание образовательных услуг, после чего средства со счета обналичивались и распределялись между участниками ОПГ.
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