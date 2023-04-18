18 апреля 2023

РЖД на вокзале Сургута предлагает обменять вторсырье на скидки в магазинах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера на предприятие по переработке пластика «Втор-Ком». Челябинск, мусор, бутылки, переработка, вторсырье, пластик, тюк
Фандомат на вокзале принимает пластиковые бутылки и алюминиевые банки Фото:

На железнодорожном вокзале в Сургуте (ХМАО) можно обменять пластиковые бутылки и алюминиевые банки на скидки в магазинах. Пресс-служба сургутской станции пояснила, что на вокзале установили аппарат, который распределяет вторсырье и начисляет за него бонусы в специальном приложении.

«На железнодорожном вокзале в Сургуте установили аппарат для раздельного сбора вторичного сырья — фандомат. За сданные в переработку пластиковые бутылки объемом до двух литров и алюминиевые банки начисляются бонусы, потратить которые можно на покупку товаров или услуг в крупных торговых сетях, кафе, сервисных компаниях, онлайн-кинотеатрах», — рассказали в пресс-службе.

Для начисления баллов необходимо зарегистрироваться в бонусной программе. При сдаче вторсырья надо ввести номер своего телефона на панели фандомата.

Ранее URA.RU писало, что жителей Сургута возмутил демонтаж уникальной мозаики на железнодорожном вокзале. Здание сейчас находится на реконструкции.

Фандомат на вокзале Сургута меняет вторсырье на скидки
Фандомат на вокзале Сургута меняет вторсырье на скидки
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На железнодорожном вокзале в Сургуте (ХМАО) можно обменять пластиковые бутылки и алюминиевые банки на скидки в магазинах. Пресс-служба сургутской станции пояснила, что на вокзале установили аппарат, который распределяет вторсырье и начисляет за него бонусы в специальном приложении. «На железнодорожном вокзале в Сургуте установили аппарат для раздельного сбора вторичного сырья — фандомат. За сданные в переработку пластиковые бутылки объемом до двух литров и алюминиевые банки начисляются бонусы, потратить которые можно на покупку товаров или услуг в крупных торговых сетях, кафе, сервисных компаниях, онлайн-кинотеатрах», — рассказали в пресс-службе. Для начисления баллов необходимо зарегистрироваться в бонусной программе. При сдаче вторсырья надо ввести номер своего телефона на панели фандомата. Ранее URA.RU писало, что жителей Сургута возмутил демонтаж уникальной мозаики на железнодорожном вокзале. Здание сейчас находится на реконструкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...