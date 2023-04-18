РЖД на вокзале Сургута предлагает обменять вторсырье на скидки в магазинах

Фандомат на вокзале принимает пластиковые бутылки и алюминиевые банки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На железнодорожном вокзале в Сургуте (ХМАО) можно обменять пластиковые бутылки и алюминиевые банки на скидки в магазинах. Пресс-служба сургутской станции пояснила, что на вокзале установили аппарат, который распределяет вторсырье и начисляет за него бонусы в специальном приложении.

«На железнодорожном вокзале в Сургуте установили аппарат для раздельного сбора вторичного сырья — фандомат. За сданные в переработку пластиковые бутылки объемом до двух литров и алюминиевые банки начисляются бонусы, потратить которые можно на покупку товаров или услуг в крупных торговых сетях, кафе, сервисных компаниях, онлайн-кинотеатрах», — рассказали в пресс-службе.

Для начисления баллов необходимо зарегистрироваться в бонусной программе. При сдаче вторсырья надо ввести номер своего телефона на панели фандомата.

Ранее URA.RU писало, что жителей Сургута возмутил демонтаж уникальной мозаики на железнодорожном вокзале. Здание сейчас находится на реконструкции.