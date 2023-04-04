Жители Сургута возмущены демонтажом мозаичного панно при реконструкции ЖД вокзала

Здание Сургутского вокзала было построено в 1988 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Сургута возмущены демонтажом уникальной мозаики на железнодорожном вокзале, который сейчас находится на реконструкции. Очевидец рассказал корреспонденту URA.RU, что стены уже сносят, и тяжелая техника может повредить панно.

«Стены уже почти разобрали, а ведь на них ценная мозаика, которую легко повредить. Для нашего города это история, которую нужно сохранить», — считает горожанка.

На вопрос агентства о дальнейшей судьбе панно в Госкультохране ХМАО ответили, что мозаика не относится к объектам культурного наследия и не находится под защитой государства. Но мэрия Сургута приняла решение сохранить мозаичное полотно.

«Мозаика будет сохранена. После реконструкции она займет место на фасаде нового здания вокзала», — подтвердили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции вокзала. Он рассказал об этом во время совещания с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.