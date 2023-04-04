04 апреля 2023

Жители Сургута возмущены демонтажом мозаичного панно при реконструкции ЖД вокзала

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Сургут, вокзал сургут
Здание Сургутского вокзала было построено в 1988 году Фото:

Жители Сургута возмущены демонтажом уникальной мозаики на железнодорожном вокзале, который сейчас находится на реконструкции. Очевидец рассказал корреспонденту URA.RU, что стены уже сносят, и тяжелая техника может повредить панно.

«Стены уже почти разобрали, а ведь на них ценная мозаика, которую легко повредить. Для нашего города это история, которую нужно сохранить», — считает горожанка.

На вопрос агентства о дальнейшей судьбе панно в Госкультохране ХМАО ответили, что мозаика не относится к объектам культурного наследия и не находится под защитой государства. Но мэрия Сургута приняла решение сохранить мозаичное полотно.

«Мозаика будет сохранена. После реконструкции она займет место на фасаде нового здания вокзала», — подтвердили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции вокзала. Он рассказал об этом во время совещания с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

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Жители Сургута возмущены демонтажом уникальной мозаики на железнодорожном вокзале, который сейчас находится на реконструкции. Очевидец рассказал корреспонденту URA.RU, что стены уже сносят, и тяжелая техника может повредить панно. «Стены уже почти разобрали, а ведь на них ценная мозаика, которую легко повредить. Для нашего города это история, которую нужно сохранить», — считает горожанка. На вопрос агентства о дальнейшей судьбе панно в Госкультохране ХМАО ответили, что мозаика не относится к объектам культурного наследия и не находится под защитой государства. Но мэрия Сургута приняла решение сохранить мозаичное полотно. «Мозаика будет сохранена. После реконструкции она займет место на фасаде нового здания вокзала», — подтвердили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции вокзала. Он рассказал об этом во время совещания с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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