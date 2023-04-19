Bloomberg: Украина загнала Байдена в тупик

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Джо Байдену придется выбирать между помощи Украине и противостоянием Китаю Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Продолжение украинского конфликта заставит президента США Джо Байдена сделать сложный выбор. Об этом заявил американский историк Хэл Брендс. Он считает, что Байдену придется выбирать между помощью Украине и сдерживанием Китая.

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более неприятными станут дилеммы Байдена. Финансировать военные действия на Украине станет сложнее. Те, кто утверждает, что зашедший в тупик „территориальный спор“ просто отвлекает Америку от реальной угрозы, исходящей от Китая, обретут силу», — пишет Хэл Брендс в своем материале для Bloomberg. Он также считает, что сложившаяся ситуация ужесточит бюрократические споры в США.

Брендс считает, что чем дольше длится конфликт, тем больше ресурсов США требуется. Сейчас администрация Байдена ведет себя так, будто американских ресурсов хватит на оба приоритета, но, по его мнению, это не так.

США оказывают военную помощь Украине с начала спецоперации. Америка направляет на Украину финансовую поддержку, а также поставляет ей военную технику. Замглавы минобороны Украины Александр Павлюк рассказал, что украинская армия получила американские системы ПВО, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продолжение украинского конфликта заставит президента США Джо Байдена сделать сложный выбор. Об этом заявил американский историк Хэл Брендс. Он считает, что Байдену придется выбирать между помощью Украине и сдерживанием Китая. «Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более неприятными станут дилеммы Байдена. Финансировать военные действия на Украине станет сложнее. Те, кто утверждает, что зашедший в тупик „территориальный спор“ просто отвлекает Америку от реальной угрозы, исходящей от Китая, обретут силу», — пишет Хэл Брендс в своем материале для Bloomberg. Он также считает, что сложившаяся ситуация ужесточит бюрократические споры в США. Брендс считает, что чем дольше длится конфликт, тем больше ресурсов США требуется. Сейчас администрация Байдена ведет себя так, будто американских ресурсов хватит на оба приоритета, но, по его мнению, это не так. США оказывают военную помощь Украине с начала спецоперации. Америка направляет на Украину финансовую поддержку, а также поставляет ей военную технику. Замглавы минобороны Украины Александр Павлюк рассказал, что украинская армия получила американские системы ПВО, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...