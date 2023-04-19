Депутаты думы ХМАО устроили скандал из-за повышения зарплаты

На заседании думы ХМАО произошел скандал из-за увеличения фонда оплата труда депутатам на 35 миллионов рублей. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Сердюк задал вопрос о причинах повышения, получил от спикера думы Бориса Хохрякова претензию за прогулы комитетов и в ответ попросил не учить его жизни, передает корреспондент URA.RU
«На заседании думы ХМАО произошел скандал из-за повышения зарплаты депутатам. Глава фракции эсеров Сердюк спросил, насколько уместно в текущей ситуации выделять дополнительные 35 млн рублей на содержание народных избранников. Спикер Думы ХМАО Хохряков парировал, что в бюджете не были заложены деньги на зарплаты депутатам до конца года и рекомендовал оппоненту ходить на думские комитеты, где обсуждался этот вопрос. Сердюк в ответ попросил не учить его жизни», — сообщил журналист агентства.
Поправка обсуждалась в числе других корректировок бюджета на заседании профильного комитета 19 апреля. Сердюк отметил, что отсутствовал по уважительной причине. Решение увеличить финансирование фонда оплата труда думы с 75 до 110 миллионов рублей было принято большинством голосов, поскольку это изменение было лишь частью общего вопроса о принятии изменений в бюджет ХМАО.
Ранее URA.RU писало о том, что югорским депутатам урезали содержание. Траты на командировки и помощников приходится согласовывать со спикером думы округа.
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