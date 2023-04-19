Депутаты думы ХМАО устроили скандал из-за повышения зарплаты

20 апреля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Эсер Сердюков попросил спикера думы не учить его жизни Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На заседании думы ХМАО произошел скандал из-за увеличения фонда оплата труда депутатам на 35 миллионов рублей. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Сердюк задал вопрос о причинах повышения, получил от спикера думы Бориса Хохрякова претензию за прогулы комитетов и в ответ попросил не учить его жизни, передает корреспондент URA.RU «На заседании думы ХМАО произошел скандал из-за повышения зарплаты депутатам. Глава фракции эсеров Сердюк спросил, насколько уместно в текущей ситуации выделять дополнительные 35 млн рублей на содержание народных избранников. Спикер Думы ХМАО Хохряков парировал, что в бюджете не были заложены деньги на зарплаты депутатам до конца года и рекомендовал оппоненту ходить на думские комитеты, где обсуждался этот вопрос. Сердюк в ответ попросил не учить его жизни», — сообщил журналист агентства. Поправка обсуждалась в числе других корректировок бюджета на заседании профильного комитета 19 апреля. Сердюк отметил, что отсутствовал по уважительной причине. Решение увеличить финансирование фонда оплата труда думы с 75 до 110 миллионов рублей было принято большинством голосов, поскольку это изменение было лишь частью общего вопроса о принятии изменений в бюджет ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что югорским депутатам урезали содержание. Траты на командировки и помощников приходится согласовывать со спикером думы округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании думы ХМАО произошел скандал из-за увеличения фонда оплата труда депутатам на 35 миллионов рублей. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Сердюк задал вопрос о причинах повышения, получил от спикера думы Бориса Хохрякова претензию за прогулы комитетов и в ответ попросил не учить его жизни, передает корреспондент URA.RU «На заседании думы ХМАО произошел скандал из-за повышения зарплаты депутатам. Глава фракции эсеров Сердюк спросил, насколько уместно в текущей ситуации выделять дополнительные 35 млн рублей на содержание народных избранников. Спикер Думы ХМАО Хохряков парировал, что в бюджете не были заложены деньги на зарплаты депутатам до конца года и рекомендовал оппоненту ходить на думские комитеты, где обсуждался этот вопрос. Сердюк в ответ попросил не учить его жизни», — сообщил журналист агентства. Поправка обсуждалась в числе других корректировок бюджета на заседании профильного комитета 19 апреля. Сердюк отметил, что отсутствовал по уважительной причине. Решение увеличить финансирование фонда оплата труда думы с 75 до 110 миллионов рублей было принято большинством голосов, поскольку это изменение было лишь частью общего вопроса о принятии изменений в бюджет ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что югорским депутатам урезали содержание. Траты на командировки и помощников приходится согласовывать со спикером думы округа.