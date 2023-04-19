19 апреля 2023
18 апреля 2023

Синоптики прогнозируют в ЯНАО температурные скачки и гололед

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Из-за перепада температур в ЯНАО ожидается гололед Фото:

В ЯНАО из-за перепадов температуры синоптики прогнозируют гололед. В ночные часы ожидается похолодание до -13 градусов, днем потепление до +6, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Жителей Ямала ждет облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. В четверг днем будет от +5 до -5 градусов. В ночь на пятницу похолодает до -8 градусов, при прояснении до -13. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 6-13 метров в секунду.

В пятницу и субботу днем потеплеет до +1 +6, местами до -4 градусов. Ночью воздух остынет до -6, в западной части округа до -11.

По данным онлайн-сервиса Gismeteo, в Салехарде 20—22 апреля ожидается до +3 градусов днем и до -6 ночью. В Новом Уренгое — от +4 до -6, в Ноябрьске — от +6 до -4.

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В ЯНАО из-за перепадов температуры синоптики прогнозируют гололед. В ночные часы ожидается похолодание до -13 градусов, днем потепление до +6, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. Жителей Ямала ждет облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. В четверг днем будет от +5 до -5 градусов. В ночь на пятницу похолодает до -8 градусов, при прояснении до -13. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 6-13 метров в секунду. В пятницу и субботу днем потеплеет до +1 +6, местами до -4 градусов. Ночью воздух остынет до -6, в западной части округа до -11. По данным онлайн-сервиса Gismeteo, в Салехарде 20—22 апреля ожидается до +3 градусов днем и до -6 ночью. В Новом Уренгое — от +4 до -6, в Ноябрьске — от +6 до -4.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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