Синоптики прогнозируют в ЯНАО температурные скачки и гололед

20 апреля 2023 в 04:59 Размер текста - 17 +

Из-за перепада температур в ЯНАО ожидается гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО из-за перепадов температуры синоптики прогнозируют гололед. В ночные часы ожидается похолодание до -13 градусов, днем потепление до +6, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. Жителей Ямала ждет облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. В четверг днем будет от +5 до -5 градусов. В ночь на пятницу похолодает до -8 градусов, при прояснении до -13. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 6-13 метров в секунду. В пятницу и субботу днем потеплеет до +1 +6, местами до -4 градусов. Ночью воздух остынет до -6, в западной части округа до -11. По данным онлайн-сервиса Gismeteo, в Салехарде 20—22 апреля ожидается до +3 градусов днем и до -6 ночью. В Новом Уренгое — от +4 до -6, в Ноябрьске — от +6 до -4.

В ЯНАО из-за перепадов температуры синоптики прогнозируют гололед. В ночные часы ожидается похолодание до -13 градусов, днем потепление до +6, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. Жителей Ямала ждет облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. В четверг днем будет от +5 до -5 градусов. В ночь на пятницу похолодает до -8 градусов, при прояснении до -13. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 6-13 метров в секунду. В пятницу и субботу днем потеплеет до +1 +6, местами до -4 градусов. Ночью воздух остынет до -6, в западной части округа до -11. По данным онлайн-сервиса Gismeteo, в Салехарде 20—22 апреля ожидается до +3 градусов днем и до -6 ночью. В Новом Уренгое — от +4 до -6, в Ноябрьске — от +6 до -4.