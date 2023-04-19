19 апреля 2023

Курганские депутаты отправились убирать парк к 9 Мая. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник с областной думой. Курган
Курганские депутаты вышли на субботник Фото:

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вместе с депутатами вышли на субботник, чтобы убрать парк Победы к 9 мая. Об этом с мероприятия передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня собрались на субботнике с депутатами, чтобы убрать листья, оттаявший мусор. Выбрали парк Победы — символичное место для всех курганцев. Приводим его в порядок, чтобы находиться в нем было еще комфортнее. В прошлом году мы убрали половину парка. В этом году задача сделать не меньше», — сказал Фролов. Мероприятие было организовано партией «Единая Россия».

Субботник для сотрудников аппарата думы и депутатов был добровольным. На массовую уборку общественных территорий в этом году депутаты облдумы вышли первые.

Субботник с областной думой. Курган
Сотрудники аппарата областной думы и депутаты вышли на массовую уборку общественных территорий
Фото:
Субботник с областной думой. Курган
В рамках субботника они убирали парк Победы к 9 Мая
Фото:
Субботник с областной думой. Курган
Курганские депутаты убирают на субботнике листву и мусор
Фото:
Субботник с областной думой. Курган
Вместе с депутатами уборкой парка занимаются волонтеры
Фото:

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Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вместе с депутатами вышли на субботник, чтобы убрать парк Победы к 9 мая. Об этом с мероприятия передает корреспондент URA.RU. «Сегодня собрались на субботнике с депутатами, чтобы убрать листья, оттаявший мусор. Выбрали парк Победы — символичное место для всех курганцев. Приводим его в порядок, чтобы находиться в нем было еще комфортнее. В прошлом году мы убрали половину парка. В этом году задача сделать не меньше», — сказал Фролов. Мероприятие было организовано партией «Единая Россия». Субботник для сотрудников аппарата думы и депутатов был добровольным. На массовую уборку общественных территорий в этом году депутаты облдумы вышли первые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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