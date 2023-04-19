Курганские депутаты отправились убирать парк к 9 Мая. Фото, видео

20 апреля 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Курганские депутаты вышли на субботник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вместе с депутатами вышли на субботник, чтобы убрать парк Победы к 9 мая. Об этом с мероприятия передает корреспондент URA.RU. «Сегодня собрались на субботнике с депутатами, чтобы убрать листья, оттаявший мусор. Выбрали парк Победы — символичное место для всех курганцев. Приводим его в порядок, чтобы находиться в нем было еще комфортнее. В прошлом году мы убрали половину парка. В этом году задача сделать не меньше», — сказал Фролов. Мероприятие было организовано партией «Единая Россия». Субботник для сотрудников аппарата думы и депутатов был добровольным. На массовую уборку общественных территорий в этом году депутаты облдумы вышли первые. Сотрудники аппарата областной думы и депутаты вышли на массовую уборку общественных территорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рамках субботника они убирали парк Победы к 9 Мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские депутаты убирают на субботнике листву и мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вместе с депутатами уборкой парка занимаются волонтеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вместе с депутатами вышли на субботник, чтобы убрать парк Победы к 9 мая. Об этом с мероприятия передает корреспондент URA.RU. «Сегодня собрались на субботнике с депутатами, чтобы убрать листья, оттаявший мусор. Выбрали парк Победы — символичное место для всех курганцев. Приводим его в порядок, чтобы находиться в нем было еще комфортнее. В прошлом году мы убрали половину парка. В этом году задача сделать не меньше», — сказал Фролов. Мероприятие было организовано партией «Единая Россия». Субботник для сотрудников аппарата думы и депутатов был добровольным. На массовую уборку общественных территорий в этом году депутаты облдумы вышли первые.