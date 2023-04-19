Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вместе с депутатами вышли на субботник, чтобы убрать парк Победы к 9 мая. Об этом с мероприятия передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня собрались на субботнике с депутатами, чтобы убрать листья, оттаявший мусор. Выбрали парк Победы — символичное место для всех курганцев. Приводим его в порядок, чтобы находиться в нем было еще комфортнее. В прошлом году мы убрали половину парка. В этом году задача сделать не меньше», — сказал Фролов. Мероприятие было организовано партией «Единая Россия».
Субботник для сотрудников аппарата думы и депутатов был добровольным. На массовую уборку общественных территорий в этом году депутаты облдумы вышли первые.
Сотрудники аппарата областной думы и депутаты вышли на массовую уборку общественных территорий
Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вместе с депутатами вышли на субботник, чтобы убрать парк Победы к 9 мая. Об этом с мероприятия передает корреспондент URA.RU. «Сегодня собрались на субботнике с депутатами, чтобы убрать листья, оттаявший мусор. Выбрали парк Победы — символичное место для всех курганцев. Приводим его в порядок, чтобы находиться в нем было еще комфортнее. В прошлом году мы убрали половину парка. В этом году задача сделать не меньше», — сказал Фролов. Мероприятие было организовано партией «Единая Россия». Субботник для сотрудников аппарата думы и депутатов был добровольным. На массовую уборку общественных территорий в этом году депутаты облдумы вышли первые.