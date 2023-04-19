19 апреля 2023

В Кургане произошло массовое ДТП с пострадавшими. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, гибдд, дпс
Курганская ДПС разбиралась в массовой аварии Фото:

На шоссе Тюнина в Кургане произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Спровоцировал ДТП нетрезвый водитель, сообщили в городском отделе ГИБДД.

«Водитель, 1977 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Toyota Carina, <…> выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia», — привели подробности в Госавтоинспекции. От сильного удара части машин отлетели в попутные Kia Rio и Toyota Camry. В ДТП пострадали люди.

Инцидент случился 19 апреля в 19:40. Травмы в происшествии получили пассажиры автомобиля с нетрезвым водителем. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. «Водитель автомобиля Toyota Carina привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ», — уточнили в ГИБДД.

дтп Курган
В Кургане нетрезвый водитель создал массовое ДТП
дтп Курган
В аварию на курганском шоссе Тюнина попаали четыре машины
дтп Курган
В аварии пострадали два пассажира иномарки

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На шоссе Тюнина в Кургане произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Спровоцировал ДТП нетрезвый водитель, сообщили в городском отделе ГИБДД. «Водитель, 1977 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Toyota Carina, <…> выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia», — привели подробности в Госавтоинспекции. От сильного удара части машин отлетели в попутные Kia Rio и Toyota Camry. В ДТП пострадали люди. Инцидент случился 19 апреля в 19:40. Травмы в происшествии получили пассажиры автомобиля с нетрезвым водителем. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. «Водитель автомобиля Toyota Carina привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ», — уточнили в ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...