В Кургане произошло массовое ДТП с пострадавшими. Фото

20 апреля 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Курганская ДПС разбиралась в массовой аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На шоссе Тюнина в Кургане произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Спровоцировал ДТП нетрезвый водитель, сообщили в городском отделе ГИБДД. «Водитель, 1977 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Toyota Carina, <…> выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia», — привели подробности в Госавтоинспекции. От сильного удара части машин отлетели в попутные Kia Rio и Toyota Camry. В ДТП пострадали люди. Инцидент случился 19 апреля в 19:40. Травмы в происшествии получили пассажиры автомобиля с нетрезвым водителем. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. «Водитель автомобиля Toyota Carina привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ», — уточнили в ГИБДД. В Кургане нетрезвый водитель создал массовое ДТП фото: ОГИБДД УМВД РФ по г. Кургану В аварию на курганском шоссе Тюнина попаали четыре машины фото: ОГИБДД УМВД РФ по г. Кургану В аварии пострадали два пассажира иномарки фото: ОГИБДД УМВД РФ по г. Кургану

На шоссе Тюнина в Кургане произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Спровоцировал ДТП нетрезвый водитель, сообщили в городском отделе ГИБДД. «Водитель, 1977 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Toyota Carina, <…> выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia», — привели подробности в Госавтоинспекции. От сильного удара части машин отлетели в попутные Kia Rio и Toyota Camry. В ДТП пострадали люди. Инцидент случился 19 апреля в 19:40. Травмы в происшествии получили пассажиры автомобиля с нетрезвым водителем. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. «Водитель автомобиля Toyota Carina привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ», — уточнили в ГИБДД.