Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В Кургане на вокзале таксист украл у женщины паспорт и 205 тысяч рублей. Видео

12 ноября 2025 в 16:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Таксист в Кургане подобрал кошелек девушки на вокзале

Таксист в Кургане подобрал кошелек девушки на вокзале

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане завершено расследование уголовного дела о краже кошелька с крупной суммой денег и важными документами (в том числе и паспорт) у пассажирки поезда. Подозреваемый 60-летний местный житель, который работает таксистом. Он подобрал потерянный кошелек у железнодорожного вокзала, сообщает Курганский ЛО МВД на транспорте.

В октябре к сотрудникам патрульно-постовой службы на вокзале обратилась пассажирка поезда «Курган — Астана», которая является гражданкой Казахстана. Она сообщила, что потеряла кошелек с 205 тысячами рублей и важными документами — миграционной картой и паспортом. «Запись камеры видеонаблюдения показала: не заметив, что бумажник упал на асфальт, пассажирка поспешила к составу. Находку поднял и спрятал в карман мужчина в черном. Рассмотрев детально видеозапись, сотрудник транспортной полиции узнал в предполагаемом похитителе местного таксиста, который каждый день бывает на вокзале», — пишет ведомство на своем сайте.

Подозреваемого задержали на парковке, а в его кармане обнаружили похищенный кошелек. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Таксисту грозит штраф до 200 тысяч, либо удержание дохода. В ходе расследования его вина была полностью доказана, и теперь материалы дела направлены в суд.

Продолжение после рекламы

В Кургане не впервые привлекают к ответственности за нарушение закона. Ранее судебные приставы арестовали автодом местного жителя, который уклонялся от уплаты налогов. После рейда с участием Госавтоинспекции мужчина единовременно выплатил задолженность в размере 184 тысяч рублей и вернул свой автомобиль.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал