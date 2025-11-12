В Кургане на вокзале таксист украл у женщины паспорт и 205 тысяч рублей. Видео
Таксист в Кургане подобрал кошелек девушки на вокзале
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Кургане завершено расследование уголовного дела о краже кошелька с крупной суммой денег и важными документами (в том числе и паспорт) у пассажирки поезда. Подозреваемый 60-летний местный житель, который работает таксистом. Он подобрал потерянный кошелек у железнодорожного вокзала, сообщает Курганский ЛО МВД на транспорте.
В октябре к сотрудникам патрульно-постовой службы на вокзале обратилась пассажирка поезда «Курган — Астана», которая является гражданкой Казахстана. Она сообщила, что потеряла кошелек с 205 тысячами рублей и важными документами — миграционной картой и паспортом. «Запись камеры видеонаблюдения показала: не заметив, что бумажник упал на асфальт, пассажирка поспешила к составу. Находку поднял и спрятал в карман мужчина в черном. Рассмотрев детально видеозапись, сотрудник транспортной полиции узнал в предполагаемом похитителе местного таксиста, который каждый день бывает на вокзале», — пишет ведомство на своем сайте.
Подозреваемого задержали на парковке, а в его кармане обнаружили похищенный кошелек. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Таксисту грозит штраф до 200 тысяч, либо удержание дохода. В ходе расследования его вина была полностью доказана, и теперь материалы дела направлены в суд.
В Кургане не впервые привлекают к ответственности за нарушение закона. Ранее судебные приставы арестовали автодом местного жителя, который уклонялся от уплаты налогов. После рейда с участием Госавтоинспекции мужчина единовременно выплатил задолженность в размере 184 тысяч рублей и вернул свой автомобиль.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!