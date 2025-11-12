Таксист в Кургане подобрал кошелек девушки на вокзале Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане завершено расследование уголовного дела о краже кошелька с крупной суммой денег и важными документами (в том числе и паспорт) у пассажирки поезда. Подозреваемый 60-летний местный житель, который работает таксистом. Он подобрал потерянный кошелек у железнодорожного вокзала, сообщает Курганский ЛО МВД на транспорте.

В октябре к сотрудникам патрульно-постовой службы на вокзале обратилась пассажирка поезда «Курган — Астана», которая является гражданкой Казахстана. Она сообщила, что потеряла кошелек с 205 тысячами рублей и важными документами — миграционной картой и паспортом. «Запись камеры видеонаблюдения показала: не заметив, что бумажник упал на асфальт, пассажирка поспешила к составу. Находку поднял и спрятал в карман мужчина в черном. Рассмотрев детально видеозапись, сотрудник транспортной полиции узнал в предполагаемом похитителе местного таксиста, который каждый день бывает на вокзале», — пишет ведомство на своем сайте.

Подозреваемого задержали на парковке, а в его кармане обнаружили похищенный кошелек. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Таксисту грозит штраф до 200 тысяч, либо удержание дохода. В ходе расследования его вина была полностью доказана, и теперь материалы дела направлены в суд.

Продолжение после рекламы