Попова предрекла всплеск заболеваемости новым штаммом COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: всплеск заболеваемости новым штаммом COVID-19 ожидается в мае

20 апреля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

В России выявляют новый штамм коронавируса «Арктур» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России выявляют новый штамм коронавирусной инфекции под названием «Арктур». Его всплеск ожидается к маю текущего года. Такой прогноз дает главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. «Всплеск заболеваемости коронавирусным штаммом „Арктур“ в РФ прогнозируется к концу мая», — подчеркнула Анна Попова, передает РИА Новости. По ее словам, система здравоохранения в стране готова к этому. Ранее заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявлял, что весной этого года планируется новая волна заболевания COVID-19. В свою очередь главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев подчеркнул, что к 2024 году коронавирус станет сезонным заболеванием. «Арктур» уже выявляли в Москве, сообщает «Национальная служба новостей». Случаи заболевания подтверждал и Роспотребнадзор, пишет Nation news.

В России выявляют новый штамм коронавирусной инфекции под названием «Арктур». Его всплеск ожидается к маю текущего года. Такой прогноз дает главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. «Всплеск заболеваемости коронавирусным штаммом „Арктур“ в РФ прогнозируется к концу мая», — подчеркнула Анна Попова, передает РИА Новости. По ее словам, система здравоохранения в стране готова к этому. Ранее заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявлял, что весной этого года планируется новая волна заболевания COVID-19. В свою очередь главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев подчеркнул, что к 2024 году коронавирус станет сезонным заболеванием. «Арктур» уже выявляли в Москве, сообщает «Национальная служба новостей». Случаи заболевания подтверждал и Роспотребнадзор, пишет Nation news.