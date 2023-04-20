Попова предрекла всплеск заболеваемости новым штаммом COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: всплеск заболеваемости новым штаммом COVID-19 ожидается в мае
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В России выявляют новый штамм коронавируса «Арктур» Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России выявляют новый штамм коронавирусной инфекции под названием «Арктур». Его всплеск ожидается к маю текущего года. Такой прогноз дает главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Всплеск заболеваемости коронавирусным штаммом „Арктур“ в РФ прогнозируется к концу мая», — подчеркнула Анна Попова, передает РИА Новости. По ее словам, система здравоохранения в стране готова к этому.

Ранее заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявлял, что весной этого года планируется новая волна заболевания COVID-19. В свою очередь главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев подчеркнул, что к 2024 году коронавирус станет сезонным заболеванием. «Арктур» уже выявляли в Москве, сообщает «Национальная служба новостей». Случаи заболевания подтверждал и Роспотребнадзор, пишет Nation news.

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В России выявляют новый штамм коронавирусной инфекции под названием «Арктур». Его всплеск ожидается к маю текущего года. Такой прогноз дает главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. «Всплеск заболеваемости коронавирусным штаммом „Арктур“ в РФ прогнозируется к концу мая», — подчеркнула Анна Попова, передает РИА Новости. По ее словам, система здравоохранения в стране готова к этому. Ранее заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявлял, что весной этого года планируется новая волна заболевания COVID-19. В свою очередь главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев подчеркнул, что к 2024 году коронавирус станет сезонным заболеванием. «Арктур» уже выявляли в Москве, сообщает «Национальная служба новостей». Случаи заболевания подтверждал и Роспотребнадзор, пишет Nation news.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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