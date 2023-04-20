Попова предрекла всплеск заболеваемости новым штаммом COVID-19

В России выявляют новый штамм коронавирусной инфекции под названием «Арктур». Его всплеск ожидается к маю текущего года. Такой прогноз дает главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
«Всплеск заболеваемости коронавирусным штаммом „Арктур“ в РФ прогнозируется к концу мая», — подчеркнула Анна Попова, передает РИА Новости. По ее словам, система здравоохранения в стране готова к этому.
Ранее заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявлял, что весной этого года планируется новая волна заболевания COVID-19. В свою очередь главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев подчеркнул, что к 2024 году коронавирус станет сезонным заболеванием. «Арктур» уже выявляли в Москве, сообщает «Национальная служба новостей». Случаи заболевания подтверждал и Роспотребнадзор, пишет Nation news.
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