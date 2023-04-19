В Пермском крае резко сократилась годовая инфляция

20 апреля 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Годовая инфляция в марте 2023 года в крае составила 2,41% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае резко замедлился рост цен в марте. Стоимость товаров и услуг в среднем выросла на 2,41% по сравнению с мартом 2022 года, рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Уральского главного управления Центробанка. «Годовая инфляция в Пермском крае в марте 2023 года заметно снизилась и составила 2,41%», — сообщили в пресс-службе. В предыдущем месяце годовая инфляция составила 11,51%. В Приволжском федеральном округе инфляция сократилась в среднем до 2,66% за год. Заметно снизился рост цен на продовольственные товары — до 2,81%. Это связано с укреплением рубля, налаживанием поставок и большим запасом плодоовощной продукции. В сфере непродовольственных товаров наблюдалась дефляция, в среднем цены снизились на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. На это повлиял сдержанный спрос при увеличивающимся предложении. Цены на услуги с марта предыдущего года выросли в среднем на 7%. Больше всего подорожали услуги ЖКХ (11,45%) и пассажирский транспорт (11,13%).

В Пермском крае резко замедлился рост цен в марте. Стоимость товаров и услуг в среднем выросла на 2,41% по сравнению с мартом 2022 года, рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Уральского главного управления Центробанка. «Годовая инфляция в Пермском крае в марте 2023 года заметно снизилась и составила 2,41%», — сообщили в пресс-службе. В предыдущем месяце годовая инфляция составила 11,51%. В Приволжском федеральном округе инфляция сократилась в среднем до 2,66% за год. Заметно снизился рост цен на продовольственные товары — до 2,81%. Это связано с укреплением рубля, налаживанием поставок и большим запасом плодоовощной продукции. В сфере непродовольственных товаров наблюдалась дефляция, в среднем цены снизились на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. На это повлиял сдержанный спрос при увеличивающимся предложении. Цены на услуги с марта предыдущего года выросли в среднем на 7%. Больше всего подорожали услуги ЖКХ (11,45%) и пассажирский транспорт (11,13%).