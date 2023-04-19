19 апреля 2023

В Тюмени остро не хватает донорской крови нескольких групп

© Служба новостей «URA.RU»
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Донорство антиковидной плазмы, экскурсия по станции переливания крови. Челябинск, кровь, забор крови, станция переливания крови, донорство, коронавирус
Областная станция переливания нуждается во 2, 3 и 4 группах крови различных резус-факторов Фото:

Повышенная потребность в донорской крови второй (резус-фактор положительный), третьей (резус-фактор отрицательный) и четвертой (резус-фактор отрицательный) групп наблюдается в Тюменской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Донорский светофор».

«Тюменская областная станция переливания крови. Повышенная потребность в крови: вторая группа (Rh+), третья группа (Rh-), четвертая группа (Rh-)», — сообщается на сайте сервиса «Донорский светофор».

В учреждении также есть потребность в крови первой группы (любого резус-фактора) и второй группы с отрицательным резусом, однако она не стоит остро. В официальной группе областной станции переливания крови в социальной сети «ВКонтакте» тюменцев приглашают стать донорами в будние дни с 08:00 до 14:00, предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и шариковую ручку.

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Повышенная потребность в донорской крови второй (резус-фактор положительный), третьей (резус-фактор отрицательный) и четвертой (резус-фактор отрицательный) групп наблюдается в Тюменской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Донорский светофор». «Тюменская областная станция переливания крови. Повышенная потребность в крови: вторая группа (Rh+), третья группа (Rh-), четвертая группа (Rh-)», — сообщается на сайте сервиса «Донорский светофор». В учреждении также есть потребность в крови первой группы (любого резус-фактора) и второй группы с отрицательным резусом, однако она не стоит остро. В официальной группе областной станции переливания крови в социальной сети «ВКонтакте» тюменцев приглашают стать донорами в будние дни с 08:00 до 14:00, предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и шариковую ручку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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