В Кремле отреагировали на сообщения о двойнике Путина в Херсонской области

20 апреля 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин посетил Херсонскую область 18 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявления о том, что в Херсонскую область ездил двойник президента России Владимира Путина «весьма странные». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Могу назвать эти заявления весьма странными», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Заявления о том, что в Херсонскую область ездил двойник президента России Владимира Путина «весьма странные». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Могу назвать эти заявления весьма странными», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.