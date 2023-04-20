В Кремле отреагировали на сообщения о двойнике Путина в Херсонской области

Владимир Путин посетил Херсонскую область 18 апреля
Заявления о том, что в Херсонскую область ездил двойник президента России Владимира Путина «весьма странные». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Могу назвать эти заявления весьма странными», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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