В Кремле отреагировали на сообщения о двойнике Путина в Херсонской области

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин посетил Херсонскую область 18 апреля Фото:

Заявления о том, что в Херсонскую область ездил двойник президента России Владимира Путина «весьма странные». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Могу назвать эти заявления весьма странными», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Заявления о том, что в Херсонскую область ездил двойник президента России Владимира Путина «весьма странные». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Могу назвать эти заявления весьма странными», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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