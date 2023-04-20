Уральцы лучше других смогут увидеть метеорный поток Лириды

20 апреля 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

С 21 апреля Земля будет проходить сквозь шлейф пыли, образованный хвостом кометы C/1861 G1 Тэтчер Фото: Московец Илья © URA.RU Жители Уральского федерального округа лучше других смогут увидеть метеорный поток Лириды, пик которого придется на ночь с 21 на 22 апреля. Все потому, что в регионе будет ясная погода без осадков, сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс.Погоды». «Больше всего повезет уральским городам: Екатеринбургу, Челябинску, Тюмени, Уфе и Перми. Именно там ожидается погода без осадков, а сам метеорный поток будет хорошо виден, особенно в ночь с 22 по 23 апреля, в районе 23 часов», — рассказали представители сервиса. При этом пик метеорного потока придется на ночь с 21 на 22 апреля, хорошо его смогут увидеть жители Екатеринбурга. Поток Лириды является одним из самых старых ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Земля проходит сквозь шлейф пыли, образованный хвостом кометы, ежегодно в конце апреля.

Жители Уральского федерального округа лучше других смогут увидеть метеорный поток Лириды, пик которого придется на ночь с 21 на 22 апреля. Все потому, что в регионе будет ясная погода без осадков, сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс.Погоды». «Больше всего повезет уральским городам: Екатеринбургу, Челябинску, Тюмени, Уфе и Перми. Именно там ожидается погода без осадков, а сам метеорный поток будет хорошо виден, особенно в ночь с 22 по 23 апреля, в районе 23 часов», — рассказали представители сервиса. При этом пик метеорного потока придется на ночь с 21 на 22 апреля, хорошо его смогут увидеть жители Екатеринбурга. Поток Лириды является одним из самых старых ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Земля проходит сквозь шлейф пыли, образованный хвостом кометы, ежегодно в конце апреля.