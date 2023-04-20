Уральцы лучше других смогут увидеть метеорный поток Лириды

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Открытие нового корпуса гимназии № 120. Екатеринбург, учеба, телескоп, астрономия, образование, окно, учеба артиллеристов, гимназия 120
С 21 апреля Земля будет проходить сквозь шлейф пыли, образованный хвостом кометы C/1861 G1 Тэтчер Фото:

Жители Уральского федерального округа лучше других смогут увидеть метеорный поток Лириды, пик которого придется на ночь с 21 на 22 апреля. Все потому, что в регионе будет ясная погода без осадков, сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс.Погоды».

«Больше всего повезет уральским городам: Екатеринбургу, Челябинску, Тюмени, Уфе и Перми. Именно там ожидается погода без осадков, а сам метеорный поток будет хорошо виден, особенно в ночь с 22 по 23 апреля, в районе 23 часов», — рассказали представители сервиса.

При этом пик метеорного потока придется на ночь с 21 на 22 апреля, хорошо его смогут увидеть жители Екатеринбурга. Поток Лириды является одним из самых старых ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Земля проходит сквозь шлейф пыли, образованный хвостом кометы, ежегодно в конце апреля.

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Жители Уральского федерального округа лучше других смогут увидеть метеорный поток Лириды, пик которого придется на ночь с 21 на 22 апреля. Все потому, что в регионе будет ясная погода без осадков, сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс.Погоды». «Больше всего повезет уральским городам: Екатеринбургу, Челябинску, Тюмени, Уфе и Перми. Именно там ожидается погода без осадков, а сам метеорный поток будет хорошо виден, особенно в ночь с 22 по 23 апреля, в районе 23 часов», — рассказали представители сервиса. При этом пик метеорного потока придется на ночь с 21 на 22 апреля, хорошо его смогут увидеть жители Екатеринбурга. Поток Лириды является одним из самых старых ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Земля проходит сквозь шлейф пыли, образованный хвостом кометы, ежегодно в конце апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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