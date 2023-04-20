Зеленский потребовал принять Украину в НАТО в июле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину должны принять в блок НАТО в июле этого года. Он считает, что об этом свидетельствует визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину.
«Украинский лидер заявил на совместной пресс-конференции в Киеве во время войны с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле может стать „историческим“, и что его пригласили принять участие», — передает агентство Reuters. Он считает, что в настоящий момент ничто не препятствует вступлению Украины в альянс.
Йенс Столтенберг посетил Украину впервые за время спецоперации, передает RT. В ходе своего визита он заявил, что Украина должна вступить в НАТО.
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