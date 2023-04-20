Зеленский потребовал принять Украину в НАТО в июле

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский настаивает, чтобы Украину приняли в НАТО Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину должны принять в блок НАТО в июле этого года. Он считает, что об этом свидетельствует визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину.

«Украинский лидер заявил на совместной пресс-конференции в Киеве во время войны с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле может стать „историческим“, и что его пригласили принять участие», — передает агентство Reuters. Он считает, что в настоящий момент ничто не препятствует вступлению Украины в альянс.

Йенс Столтенберг посетил Украину впервые за время спецоперации, передает RT. В ходе своего визита он заявил, что Украина должна вступить в НАТО.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину должны принять в блок НАТО в июле этого года. Он считает, что об этом свидетельствует визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину. «Украинский лидер заявил на совместной пресс-конференции в Киеве во время войны с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле может стать „историческим“, и что его пригласили принять участие», — передает агентство Reuters. Он считает, что в настоящий момент ничто не препятствует вступлению Украины в альянс. Йенс Столтенберг посетил Украину впервые за время спецоперации, передает RT. В ходе своего визита он заявил, что Украина должна вступить в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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