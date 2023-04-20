В колонии Челябинска обнаружили труп заключенного

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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
По предварительным данным, заключенный покончил с собой Фото:

В исправительной колонии №2 в Челябинске обнаружили труп заключенного. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Труп заключенного нашел дежурный исправительной колонии. По предварительным данным, мужчина покончил с собой», — рассказал источник.

По данным URA.RU, умершему заключенному было 44 года. Он отбывал срок за убийство.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что перезвонят после уточнения информации. В пресс-службе СКР по региону на звонок не ответили.

Обновлено в 18:18 по Уральскому времени:

«На место происшествия прибыл медработник режимного учреждения. Он констатировал смерть осужденного. По факту смерти проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

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В исправительной колонии №2 в Челябинске обнаружили труп заключенного. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Труп заключенного нашел дежурный исправительной колонии. По предварительным данным, мужчина покончил с собой», — рассказал источник. По данным URA.RU, умершему заключенному было 44 года. Он отбывал срок за убийство. URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что перезвонят после уточнения информации. В пресс-службе СКР по региону на звонок не ответили. Обновлено в 18:18 по Уральскому времени: «На место происшествия прибыл медработник режимного учреждения. Он констатировал смерть осужденного. По факту смерти проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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