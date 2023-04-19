19 апреля 2023

Пермяки собирают деньги на покупку шин, о которых попросили участники СВО

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, водитель, тайга, автомобиль урал
На «Уралах» необходимо заменить старые шины (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермский фонд помощи добровольцам Донбасса объявил сбор денег для покупки автомобильных шин, которые требуются военнослужащим в зоне СВО. Организация разместила на своем сайте видео с военнослужащим. На видео боец рассказывает, что в зоне СВО «большая проблема с колесами», которые установлены на автомобилях «Урал».

«Автомобили используются как для перевозки личного состава, так и для перевозки различных грузов. Колеса [на автомобиле] „лысые“. По полям „гребут“ плохо», — объяснил военнослужащий. По данным фонда помощи Добровольцам Донбасса, «необходимо собрать 1 065 540 рублей». Этих денег хватит на приобретение трех комплектов шин (21 штука).

Со своей стороны фонд обещает регулярно отчитываться о собранных средствах. Реквизиты для перечисления денег указаны на сайте общественной организации. Ранее фонд помощи «Добровольцы Донбасса» попросил пермяков помочь в восстановлении автомобилей. Внедорожники были отправлены на СВО, но не доехали до места назначения, попав в ДТП.

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Пермский фонд помощи добровольцам Донбасса объявил сбор денег для покупки автомобильных шин, которые требуются военнослужащим в зоне СВО. Организация разместила на своем сайте видео с военнослужащим. На видео боец рассказывает, что в зоне СВО «большая проблема с колесами», которые установлены на автомобилях «Урал». «Автомобили используются как для перевозки личного состава, так и для перевозки различных грузов. Колеса [на автомобиле] „лысые“. По полям „гребут“ плохо», — объяснил военнослужащий. По данным фонда помощи Добровольцам Донбасса, «необходимо собрать 1 065 540 рублей». Этих денег хватит на приобретение трех комплектов шин (21 штука). Со своей стороны фонд обещает регулярно отчитываться о собранных средствах. Реквизиты для перечисления денег указаны на сайте общественной организации. Ранее фонд помощи «Добровольцы Донбасса» попросил пермяков помочь в восстановлении автомобилей. Внедорожники были отправлены на СВО, но не доехали до места назначения, попав в ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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