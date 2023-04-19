Пермяки собирают деньги на покупку шин, о которых попросили участники СВО

20 апреля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

На «Уралах» необходимо заменить старые шины (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский фонд помощи добровольцам Донбасса объявил сбор денег для покупки автомобильных шин, которые требуются военнослужащим в зоне СВО. Организация разместила на своем сайте видео с военнослужащим. На видео боец рассказывает, что в зоне СВО «большая проблема с колесами», которые установлены на автомобилях «Урал». «Автомобили используются как для перевозки личного состава, так и для перевозки различных грузов. Колеса [на автомобиле] „лысые“. По полям „гребут“ плохо», — объяснил военнослужащий. По данным фонда помощи Добровольцам Донбасса, «необходимо собрать 1 065 540 рублей». Этих денег хватит на приобретение трех комплектов шин (21 штука). Со своей стороны фонд обещает регулярно отчитываться о собранных средствах. Реквизиты для перечисления денег указаны на сайте общественной организации. Ранее фонд помощи «Добровольцы Донбасса» попросил пермяков помочь в восстановлении автомобилей. Внедорожники были отправлены на СВО, но не доехали до места назначения, попав в ДТП.

Пермский фонд помощи добровольцам Донбасса объявил сбор денег для покупки автомобильных шин, которые требуются военнослужащим в зоне СВО. Организация разместила на своем сайте видео с военнослужащим. На видео боец рассказывает, что в зоне СВО «большая проблема с колесами», которые установлены на автомобилях «Урал». «Автомобили используются как для перевозки личного состава, так и для перевозки различных грузов. Колеса [на автомобиле] „лысые“. По полям „гребут“ плохо», — объяснил военнослужащий. По данным фонда помощи Добровольцам Донбасса, «необходимо собрать 1 065 540 рублей». Этих денег хватит на приобретение трех комплектов шин (21 штука). Со своей стороны фонд обещает регулярно отчитываться о собранных средствах. Реквизиты для перечисления денег указаны на сайте общественной организации. Ранее фонд помощи «Добровольцы Донбасса» попросил пермяков помочь в восстановлении автомобилей. Внедорожники были отправлены на СВО, но не доехали до места назначения, попав в ДТП.