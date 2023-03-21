Пермяков просят помочь восстановить УАЗы, которые не доехали до зоны СВО из-за ДТП

22 марта 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Поврежденные в результате дорожной аварии внедорожники будут восстанавливать (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителей Пермского края просят оказать помощь в восстановлении внедорожников, которые были отправлены в зону СВО, но не доехали до места назначения, попав в ДТП. Объявление о сборе финансовой помощи размещено на сайте благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса», который организовал перевозку автомобилей. «Объявляется сбор на починку поврежденных в результате ДТП автомобилей УАЗ. Сумма, необходимая для устранения повреждений, уточняется. Мы будем благодарны любой помощи», — сказано на сайте организации. Реквизиты для перечисления средств указаны на сайте фонда. Автовоз, перевозивший УАЗы, попал в аварию на трассе в Ульяновской области. В результате аварии четыре внедорожника получили серьезные повреждения, еще один автомобиль восстановлению не подлежит. Виновником ДТП назван водитель автомобиля «Газель». Фонд «Добровольцы Донбасса» приводит список необходимых запчастей, которые требуется приобрести для замены на поврежденных автомобилях Фото: сайт фонд-доброволец.рф

Жителей Пермского края просят оказать помощь в восстановлении внедорожников, которые были отправлены в зону СВО, но не доехали до места назначения, попав в ДТП. Объявление о сборе финансовой помощи размещено на сайте благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса», который организовал перевозку автомобилей. «Объявляется сбор на починку поврежденных в результате ДТП автомобилей УАЗ. Сумма, необходимая для устранения повреждений, уточняется. Мы будем благодарны любой помощи», — сказано на сайте организации. Реквизиты для перечисления средств указаны на сайте фонда. Автовоз, перевозивший УАЗы, попал в аварию на трассе в Ульяновской области. В результате аварии четыре внедорожника получили серьезные повреждения, еще один автомобиль восстановлению не подлежит. Виновником ДТП назван водитель автомобиля «Газель».