Бойцы сообщил о трех сгоревших УАЗах, отправленных из Перми в зону СВО. Фото

19 марта 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

УАЗы хотели передать бойцам на передовой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три УАЗа сгорели после ДТП с участием автовоза (ТС для транспортировки автомобилей) и легковой машины в Ульяновской области. Ранее в зону проведения специальной военной операции (СВО) «Добровольцы Донбасса» при содействии федерации дзюдо Прикамья отправили две машина с грузом и внедорожниками. «Под тягач залетела легковая машина. Ребята из сопровождения смогли спасти водителей и часть груза. В результате ДТП три УАЗа сгорели, два находятся в плачевном состоянии», — указано в telegram-канале фонда. Бойцы подчеркивают, что на месте происшествия работают сотрудники силовых структур. В благотворительном фонде корреспонденту URA.RU обещали прокомментировать ситуацию позже. СВО проводится с февраля 2022 года. Она направлена на пресечение восьмилетней агрессии киевского режима против ЛНР и ДНР. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины. ДТП произошло на трассе в Ульяновской области Фото: telegram-канал фонда «Добровольцы Донбасса» На месте происшествия работают спасатели Фото: telegram-канал фонда «Добровольцы Донбасса» Бойцам удалось спасти часть груза Фото: telegram-канал фонда «Добровольцы Донбасса» Легковой автомобиль залетел под фуру Фото: telegram-канал фонда «Добровольцы Донбасса»

Три УАЗа сгорели после ДТП с участием автовоза (ТС для транспортировки автомобилей) и легковой машины в Ульяновской области. Ранее в зону проведения специальной военной операции (СВО) «Добровольцы Донбасса» при содействии федерации дзюдо Прикамья отправили две машина с грузом и внедорожниками. «Под тягач залетела легковая машина. Ребята из сопровождения смогли спасти водителей и часть груза. В результате ДТП три УАЗа сгорели, два находятся в плачевном состоянии», — указано в telegram-канале фонда. Бойцы подчеркивают, что на месте происшествия работают сотрудники силовых структур. В благотворительном фонде корреспонденту URA.RU обещали прокомментировать ситуацию позже. СВО проводится с февраля 2022 года. Она направлена на пресечение восьмилетней агрессии киевского режима против ЛНР и ДНР. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.