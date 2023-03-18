18 марта 2023
17 марта 2023

Бойцы сообщил о трех сгоревших УАЗах, отправленных из Перми в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , уаз, уаз патриот
УАЗы хотели передать бойцам на передовой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три УАЗа сгорели после ДТП с участием автовоза (ТС для транспортировки автомобилей) и легковой машины в Ульяновской области. Ранее в зону проведения специальной военной операции (СВО) «Добровольцы Донбасса» при содействии федерации дзюдо Прикамья отправили две машина с грузом и внедорожниками.

«Под тягач залетела легковая машина. Ребята из сопровождения смогли спасти водителей и часть груза. В результате ДТП три УАЗа сгорели, два находятся в плачевном состоянии», — указано в telegram-канале фонда.

Бойцы подчеркивают, что на месте происшествия работают сотрудники силовых структур. В благотворительном фонде корреспонденту URA.RU обещали прокомментировать ситуацию позже.

СВО проводится с февраля 2022 года. Она направлена на пресечение восьмилетней агрессии киевского режима против ЛНР и ДНР. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.

ДТП произошло на трассе в Ульяновской области
Фото:
На месте происшествия работают спасатели
Фото:
Бойцам удалось спасти часть груза
Фото:
Легковой автомобиль залетел под фуру
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три УАЗа сгорели после ДТП с участием автовоза (ТС для транспортировки автомобилей) и легковой машины в Ульяновской области. Ранее в зону проведения специальной военной операции (СВО) «Добровольцы Донбасса» при содействии федерации дзюдо Прикамья отправили две машина с грузом и внедорожниками. «Под тягач залетела легковая машина. Ребята из сопровождения смогли спасти водителей и часть груза. В результате ДТП три УАЗа сгорели, два находятся в плачевном состоянии», — указано в telegram-канале фонда. Бойцы подчеркивают, что на месте происшествия работают сотрудники силовых структур. В благотворительном фонде корреспонденту URA.RU обещали прокомментировать ситуацию позже. СВО проводится с февраля 2022 года. Она направлена на пресечение восьмилетней агрессии киевского режима против ЛНР и ДНР. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...