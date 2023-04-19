19 апреля 2023

Курганские силовики показали кадры задержания адвоката по делу экс-главы УФНС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, спецоперация, обыск
В Кургане ФСБ провела задержание адвоката Фото:

В следственном управлении СКР показали видео с задержанием курганского адвоката, которого подозревают в передаче взятки от бывшего главы УФНС врачу. Видео появилось на сайте курганского управления СКР.

«В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Курганской области, адвокат задержан», — сообщают следователи. Мужчине предъявлено обвинение по статье о даче взятки. Его подозревают в том, что он договорился и содействовал передаче взятки в размере 300 тысяч рублей от экс-руководителя УФНС Юрия Касьяненко врачу за фальсификацию анализов.

Мужчина заключен под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователей и оставил его в СИЗО на двухмесячный срок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане трех человек подозревают в коррупционном преступлении. Один был помещен в СИЗО. Двум другим вскоре предъявят обвинение. Накануне силовики провели задержания в Кургане, среди задержанных был бывший глава регионального УФНС.

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В следственном управлении СКР показали видео с задержанием курганского адвоката, которого подозревают в передаче взятки от бывшего главы УФНС врачу. Видео появилось на сайте курганского управления СКР. «В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Курганской области, адвокат задержан», — сообщают следователи. Мужчине предъявлено обвинение по статье о даче взятки. Его подозревают в том, что он договорился и содействовал передаче взятки в размере 300 тысяч рублей от экс-руководителя УФНС Юрия Касьяненко врачу за фальсификацию анализов. Мужчина заключен под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователей и оставил его в СИЗО на двухмесячный срок. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане трех человек подозревают в коррупционном преступлении. Один был помещен в СИЗО. Двум другим вскоре предъявят обвинение. Накануне силовики провели задержания в Кургане, среди задержанных был бывший глава регионального УФНС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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