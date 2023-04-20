Злоумышленник планировал теракт на объекте массового пребывания людей
В Ставропольском крае задержан сторонник ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация). Сотрудники ФСБ взяли его в тот момент, когда злоумышленник изучал обстановку перед совершением теракта.
«Злоумышленник планировал теракт на объекте массового пребывания людей. Он задержан в Минеральных Водах», — передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. Силовики изъяли у задержанного компоненты для изготовления взрывного устройства и средства конспиративной связи.
*ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в РФ
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