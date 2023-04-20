В Минводах задержан сторонник ИГ*, планировавший теракт. Видео

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Злоумышленник планировал теракт на объекте массового пребывания людей Фото:

В Ставропольском крае задержан сторонник ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация). Сотрудники ФСБ взяли его в тот момент, когда злоумышленник изучал обстановку перед совершением теракта.

«Злоумышленник планировал теракт на объекте массового пребывания людей. Он задержан в Минеральных Водах», — передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. Силовики изъяли у задержанного компоненты для изготовления взрывного устройства и средства конспиративной связи.

*ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в РФ

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В Ставропольском крае задержан сторонник ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация). Сотрудники ФСБ взяли его в тот момент, когда злоумышленник изучал обстановку перед совершением теракта. «Злоумышленник планировал теракт на объекте массового пребывания людей. Он задержан в Минеральных Водах», — передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. Силовики изъяли у задержанного компоненты для изготовления взрывного устройства и средства конспиративной связи. *ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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